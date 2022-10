Diretta/ Lecco Juventus U23 streaming video tv: Eusepi vs Iling (Serie C)

DIRETTA LECCO JUVENTUS U23: IN EQUILIBRIO

Lecco Juventus U23, in diretta mercoledì 19 ottobre alle ore 18.00 presso lo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la nona giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre ambiziose, che arrivano a questo appuntamento da una vittoria piuttosto importante.

Il Lecco è a quota 14 punti in otto partite, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. I padroni di casa sono reduci da quattro risultati utili di fila: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-2 sul campo del Novara. La Juventus, invece, è a quota 9 punti, raccolti grazie a due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. I bianconeri nell’ultimo turno hanno sconfitto 3-0 la Pro Sesto.

LECCO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco Juventus U23 sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO JUVENTUS U23

Qualche dubbio da valutare per entrambi gli allenatori, ma possiamo andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Lecco Juventus U23. Partiamo dalla compagine di casa, schierata con il 4-3-3: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zambataro, Girelli, Galli, Zuccon, Buso, Pinzauti, Giudici. Passiamo adesso ai bianconeri, in campo con lo stesso modulo: Garofani, Barbieri, Riccio, Poli, Turicchia, Zuelli, Barrenechea, Besaggio, Compagnon, Pecorino, Rafia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecco Juventus U23 vedono leggermente favorita la formazione di casa, ma restano molto equilibrate. Prendiamo come riferimento le quote di Goldbet: la vittoria del Lecco è a 2,35, il pareggio è quotato 3,15, mentre la vittoria della Juventus U23 paga 2,85 volte la posta. Non ci sarà una pioggia di gol secondo gli analisti: l’Under 2,5 è a 1,64, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,10. Equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,82 e 1,86.

