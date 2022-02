Diretta/ Lecco Mantova streaming video tv: classica lombarda (Serie C)

DIRETTA LECCO MANTOVA: UN DERBY RICCO DI TENSIONE…

Lecco Mantova, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Classica lombarda con il Lecco che dopo 10 punti nelle precedenti 4 partite disputate è stato costretto a fermarsi perdendo in casa di un Padova comunque lanciato all’inseguimento della capolista Sudtirol, con i blucelesti che restano comunque ottavi in piena zona play off.

Il Mantova battendo 3-1 in casa il Seregno si è preso la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato disputate, Virgiliani in piena ripresa e capaci di agganciare al decimo posto, in zona play off, l’Albinoleffe a quota 31 punti. All’andata pari per 1-1 tra le due squadre allo stadio Martelli, mentre al 19 maggio 2012 risale l’ultimo precedente disputato in casa del Lecco, identico il punteggio finale, 1-1 anche in quell’occasione.

DIRETTA LECCO MANTOVA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Lecco Mantova di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Mantova, match che andrà in scena al Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano De Paola schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo, ENrici, Battistini, Marzorati; Celjak, Kraja, Masini, Giudici; Ganz, Nepi, Buso. Risponderà il Mantova allenato da Giuseppe Galderisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Marone, Esposito, Pilati, Checchi, Panizzi; Gerbaudo, Bruccini; Piovanello, Guccione, Galligani; Monachello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.



