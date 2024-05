Diretta Lecco Modena/ Streaming video tv: di fatto un’amichevole (Serie B, oggi 10 maggio 2024)

DIRETTA LECCO MODENA: PRATICAMENTE UN’AMICHEVOLE

Sarà una sorta di amichevole la diretta di Lecco Modena, che ci farà compagnia alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 10 maggio 2024, come tutte le altre partite della 38^ e ultima giornata del campionato di Serie B, ma con la caratteristica di non avere più obiettivi concreti in palio per entrambe le formazioni. In particolare sarà triste il commiato del Lecco fanalino di coda della classifica, retrocesso in Serie C con ampio anticipo rispetto alla fine del campionato, quindi adesso ai lombardi non resta altro che cercare di dare un ultimo sorriso ai propri tifosi dopo il brutto 4-1 incassato a Brescia domenica pomeriggio.

Per il Modena invece c’è una chiusura che coinvolge entrambi i rami del lago di Como, perché stasera sarà a Lecco dopo avere pareggiato per 0-0 in casa propria appunto contro il Como cinque giorni fa, un pareggio che ha definitivamente sigillato la salvezza per i canarini emiliani, che d’altro canto non hanno alcuna possibilità di inseguire i playoff ma vogliono chiudere bene, approfittando dell’incrocio contro una formazione già retrocessa. Speriamo quindi almeno di divertirci, dal momento che certamente non serviranno tatticismi: cosa succederà nella diretta di Lecco Modena?

DIRETTA LECCO MODENA, COME SEGUIRE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Se non sarete fra coloro che andranno allo stadio per il commiato di lombardi ed emiliani da questo campionato di Serie B, vi ricordiamo le modalità per seguire la diretta tv di Lecco Modena, che sarà visibile per gli abbonati sui canali di Sky Sport. Di conseguenza ecco che saranno i servizi di Sky Go e Now TV a garantire anche la diretta streaming video di Lecco Modena, che tuttavia sarà disponibile anche agli abbonati della piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO MODENA

Adesso è doveroso cercare di capire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Lecco Modena. Andrea Malgrati, l’ultimo dei quattro allenatori nello sfortunato campionato del Lecco, dovrebbe affidarsi a un modulo 4-3-3 con Melgrati in porta; davanti a lui i quattro difensori Lemmens, Bianconi, Celjak e Caporale; a centrocampo invece reparto a tre, nel quale dovremmo vedere in azione Ionita, Degli Innocenti e Sersanti; infine, il tridente d’attacco del Lecco potrebbe prevedere Salomaa e Buso come ali ai fianchi della prima punta Novakovich.

La risposta del Modena di Pierpaolo Bisoli, che ha raggiunto in poche settimane l’obiettivo della salvezza, dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-2-1, che disegniamo con questi undici possibili titolari: il portiere Gagno; davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Riccio, Zaro, Pergreffi e Cotali; in mediana spazio dal primo minuto a Santoro, Palumbo e Magnino; infine, il reparto offensivo del Modena dovrebbe prevedere sulla trequarti Manconi e Di Stefano, in appoggio al centravanti Strizzolo.

UNO SGUARDO A QUOTE E PRONOSTICO

Di fatto un’amichevole di fine stagione, curiosiamo comunque nelle quote per il pronostico sulla diretta di Lecco Modena. L’agenzia Snai vede favoriti gli ospiti emiliani, infatti il segno 2 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quotazioni quasi identiche fra loro per il pareggio e in caso di vittoria del Lecco, infatti il segno X è quotato a 3,40 mentre il segno 1 varrebbe 3,45 volte la posta in palio.

