Diretta Lecco Monza/ Streaming video e tv: quote, brianzoli favoriti (Serie C)

Lecco Monza, partita diretta dal signor Fabio Natilla, si gioca alle ore 17:30 di domenica 22 settembre: siamo nella quinta giornata del girone A della Serie C 2019-2020, e quello del Rigamonti-Ceppi è un affascinante derby lombardo tra due squadre che possiamo definire storiche nel nostro calcio. Per di più il Monza di Cristian Brocchi, e di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, è partito confermando il suo status di favorita per la promozione: quattro vittorie in altrettante partite, le ultime tre senza subire gol, e una dimostrazione di forza che ha messo paura a tutte le avversarie. Vedremo se sarà il Lecco a frenare la corsa dei brianzoli; i bluceleste, tornati finalmente in Serie C, stanno però stentando e fino a questo momento hanno vinto una partita a fronte di tre sconfitte, quella di domenica scorsa su questo campo contro il Siena. Aspettiamo allora la diretta di Lecco Monza; nel frattempo possiamo fare un’analisi approfondita su quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, parlando delle probabili formazioni di questa sfida del Rigamonti-Ceppi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lecco Monza, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO MONZA

Lecco Monza dovrebbe essere affrontata da Marco Gaburro con il 4-3-3: in porta va Safarikas, poi due centrali come Vignati e Merli Sala che saranno affiancati dai terzini Carissoni e Procopio. A centrocampo invece Nacci e Segato agiscono in qualità di mezzali, mentre il regista dovrebbe essere ancora una volta Malgrati; c’è però una possibilità che in mediana ci sia una maglia da titolare per l’ex di giornata Giudici, davanti Marchesi e Moleri dovrebbero accompagnare la prima punta Chinellato. Il Monza gioca con il solito 4-3-1-2 impostato da Brocchi: il dubbio come sempre riguarda l’ampio reparto offensivo, per turnover potrebbero giocare Iocolano come trequartista e Ettore Marchi al posto di uno tra Andrea Brighenti e Finotto ma anche Nicola Mosti – matchwinner a Como – potrebbe agire tra le linee o come mezzala, sostituendo D’Errico o Armellino. In mezzo al campo dovrebbe essere confermato Fossati; Luigi Scaglia e Bellusci a protezione del portiere Lamanna, Lepore e Anastasio (gol decisivo contro la Pro Vercelli) percorreranno le corsie laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

È abbastanza scontato trovare per Lecco Monza un pronostico favorevole ai brianzoli: l’agenzia di scommesse Snai ha previsto una quota di 1,75 volte la puntata per il successo esterno, regolato dal segno 2, ed è già piuttosto alto il valore posto sul segno 1 per la vittoria dei bluceleste, che vi farebbe guadagnare 4,50 volte quanto investito. Il pareggio, eventualità identificata dal segno X, porta invece in dote una vincita pari a 3,40 volte la somma messa sul piatto.



