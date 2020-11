Diretta Lecco Novara/ Streaming video tv: sfida verso i playoff? (Serie C)

DIRETTA LECCO NOVARA: SFIDA EQUILIBRATA

Lecco Novara, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi della città lombarda alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 11 novembre 2020, si gioca per la decima giornata del girone A della Serie C 2020-2021, che oggi infatti propone un turno infrasettimanale. Arriviamo alla diretta di Lecco Novara annotando che entrambe hanno giocato nello scorso weekend, e questa è già una notizia di questi tempi. Tuttavia i riscontri non sono stati esaltanti, dal momento che il Lecco ha perso per 2-0 il derby lombardo sul campo del Renate mentre il Novara non è andato oltre un pareggio casalingo per 1-1 in un derby piemontese contro la Juventus U23. La classifica comunque è ancora cortissima: il Lecco ad esempio con 12 punti non è nemmeno in zona playoff ma dista appena quattro lunghezze dal primo posto, mentre il Novara a quota 14 punti è naturalmente ancora più vicino al vertice, di conseguenza la partita di oggi pomeriggio potrebbe dare indicazioni importanti circa le ambizioni stagionali di Lecco e Novara.

DIRETTA LECCO NOVARA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Novara non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO NOVARA

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni per Lecco Novara. I padroni di casa lombardi potrebbero proporre un modulo 3-5-2 con questi interpreti: Bertinato in porta; davanti a lui una difesa a tre con Merli Sala, Malgrati e Celjak; folta linea a cinque per il centrocampo del Lecco, che potrebbe vedere titolari Nesta, Marotta, Galli, Giudici e Purro; infine Capogna e Mastroianni potrebbero formare la coppia d’attacco lecchese. Modulo 4-3-3 invece per il Novara, che potrebbe proporre i seguienti undici titolari: Lanni in porta; Natalucci, Migliorini, Bove e Cagnano nella difesa a quattro; Bianchi, Buzzegoli e Firenze a centrocampo; infine nel tridente d’attacco Piscitella, Zigoni e Lanini, considerata anche la squalifica di Panico.

