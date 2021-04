DIRETTA/ Lecco Olbia video streaming tv: sei i precedenti della sfida

DIRETTA LECCO OLBIA: LO STORICO

Sono 6 i precedenti della diretta di Lecco Olbia se si vanno a considerare anche i match che si sono disputati in Sardegna. Curiosità vuole che nessuno abbia mai vinto in trasferta. Il bilancio è di 3 successi per il Lecco, che corrispondono alle 3 gare da loro giocate in casa, e 1 successo dei sardi con 2 pareggi. Altra curiosità ci racconta tutte queste vittorie dove chi ha perso non è riuscito nemmeno a segnare. Gli isolani hanno pareggiato in casa per due volte 1-1 e vinto la gara d’andata di questo campionato per 1-0 grazie a un gol di Emerson, vantaggio mantenuto nonostante il rosso a Cadili all’inizio della ripresa. Il primo successo del Lecco si impose 1-0 per la prima volta nell’aprile del 2006. Si passa poi al marzo del 2007 quando il risultato fu sempre di 1-0. L’ultima vittoria del Lecco in casa contro questo avversario corrisponde al dicembre del 2019, la partita fu a senso unico con i padroni di casa in grado di vincere con il risultato finale di 2-0. La prima rete la mise a segno Negro al quarto d’ora, con raddoppio di Strambelli all’inizio della ripresa. Staremo a vedere come andrà la gara di oggi per aggiornare il bilancio.

DIRETTA LECCO OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Olbia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

GLI OSPITI TENTANO IL COLPACCIO

Lecco Olbia, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. I sardi arrivano all’appuntamento dopo il clamoroso 3-0 inflitto al Como primo della classe che ha riaperto la corsa alla Serie B nel girone A. I sardi si sono presi 3 punti che li hanno fatti avanzare a +5 dalla zona play out, nelle ultime 5 partite l’Olbia ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio subendo un solo gol in questi match.

Una trasformazione totale e se gli uomini di Canzi chiuderanno in crescendo la regular season potranno puntare anche ai play off. Un esame importante in questo senso sarà proprio quello in casa del Lecco, che ha mancato l’assalto al quarto posto nell’ultima partita disputata perdendo in casa contro la Pro Patria, che ha agganciato i blucelesti al quinto posto in classifica. Situazione dunque ancora molto fluida, di certo Gaetano D’Agostino è consapevole che in questo momento l’Olbia è uno dei clienti più difficili in assoluto da affrontare.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO OLBIA

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Olbia allo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa allenati da Gaetano D’Agostino scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Pissardo; Cauz, Marzorati, Nannini; Celjak, Marotta, Bolzoni, Masini; Iocolano, Mangni, Capogna. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Max Canzi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Demarcus; Pennington, La Rosa, Biancu; Gagliano; Ragatzu, Udoh.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Lecco Olbia, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.80 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.30 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

