Diretta Lecco Ospitaletto streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la 1^ giornata nel girone A di Serie C.

DIRETTA LECCO OSPITALETTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta Lecco Ospitaletto ci attende fra pochi minuti un caso abbastanza curioso. C’è infatti ovviamente un precedente recentissimo: la prima giornata infatti ripropone immediatamente la partita andata in scena per il primo turno della Coppa Italia Serie C appena una settimana fa, domenica 17 agosto, con la vittoria esterna per 0-1 dei bresciani firmata dal gol al 69’ minuto di gioco di Marco Bertoli, mentre per il resto la storia della diretta Lecco Ospitaletto è decisamente più datata, perché risale per intero al secolo scorso.

L’ultimo campionato in cui Lecco e Ospitaletto si erano incrociate era infatti il 1996-1997, sempre in Serie C, con in quel caso un doppio pareggio per 1-1, ma parliamo ormai di quasi 30 anni fa. Negli anni Novanta questa partita era un classico della Serie C, con gli ultimi dieci precedenti possiamo stilare un bilancio di quattro vittorie per il Lecce, tre pareggi e altrettanti successi per l’Ospitaletto, ma adesso naturalmente è il momento di scoprire cosa ci dirà il secondo confronto in una settimana… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LECCO OSPITALETTO

UNA SFIDA “CURIOSA”!

Possiamo dire che la diretta Lecco Ospitaletto, che è in programma alle ore 21:00 di sabato 23 agosto 2025, sia particolarmente curiosa nel quadro della prima giornata per il girone A di Serie C 2025-2026, ma uno dei motivo è da ricercarsi extra campo nelle vicende che qualche settimana fa hanno coinvolto il Brescia.

Infatti l’Ospitaletto è una delle tre società che il sindaco della città lombarda ha convocato per provare a tenersi il grande calcio; alla fine a dare la propria disponibilità al trasferimento è stata la Feralpisalò e così gli arancioni possono regolarmente giocare una Serie C conquistata sul campo con una grande promozione.

La prima avversaria in campionato è il Lecco, che invece l’anno scorso era tornato in terza divisione dopo un solo anno di Serie B; si pensava ad un’altra marcia verso la promozione o almeno con questo concreto tentativo, invece i nerazzurri hanno dovuto pensare soltanto a salvarsi.

L’altra curiosità che accompagna la diretta Lecco Ospitaletto è ancora più recente, perché solo sei giorni fa al Rigamonti-Ceppi è andato in scena questo confronto per il primo turno di Coppa Italia Serie C e gli ospiti hanno vinto 1-0, dunque ora i padroni di casa andranno a caccia dell’immediata rivincita.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO OSPITALETTO

Chissà se nella diretta Lecco Ospitaletto saranno confermati gli effettivi della scorsa settimana; Federico Valente studia un 3-4-2-1 con difesa presumibilmente invariata, quindi Battistini, Marrone e Ferrini a protezione di Furlan con due laterali che possono cambiare, da Pellegrino e Kritta a Grassini e Lovisa mentre a centrocampo Metlika e Zanellato devono vincere la concorrenza di Andrea Mallamo, Bonaiti e Mihali, poi ecco due trequartisti in Frigerio e Furrer e Galeandro che come prima punta potrebbe prendere il posto di Sipos, in una staffetta comunque interessante.

Avendo vinto sabato scorso, Andrea Quaresmini potrebbe non cambiare: spazio allora a un 4-4-2 classico con Regazzetti-Gualandris e Pollio-Messaggi come catene esterne, poi Sina e Possenti a protezione del portiere Sonzogni e una zona mediana nella quale sono pronti ad agire ancora una volta Panatti e Guarneri. I due in attacco possono essere Bertoli, l’autore del gol qualificazione in Coppa Italia, e Gobbi; dalla panchina sono comunque candidati Pavanello e Torri, per cambiare lo spartito tattico l’allenatore potrebbe dare campo a Nagrudnyi o Alessandro Orlandi come seconda punta.