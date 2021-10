DIRETTA/ Lecco Padova video streaming tv: una storia lunga e gloriosa

DIRETTA LECCO PADOVA: TESTA A TESTA

Big match dell’ottava giornata della Serie C è certo la diretta di Lecco Padova, di cui ora andremo ad esaminare anche lo storico che unisce le due squadre oggi in campo. Leggendo i dati a nostra disposizione possiamo dunque fare riferimento oggi a ben 43 precedenti, pure segnati dal 1960 a oggi e tra primo, secondo e terzo campionato nazionale come pure nella Coppa Italia: è incontro ricchissimo di storia dunque.

Va anche detto che nel lancio complessivo di tale scontro diretto emergono ben 12 pareggi ma pure 13 successi per il Lecco e 18 affermazione del Padova. Aggiungiamo che l’ultimo testa a testa occorso tra Padova e Lecco pure non è affatto recente, ma risale alla stagione 2008-09 della Lega Pro: allora pure fu doppia vittoria per i biancorossi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LECCO PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Padova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LECCO PADOVA: VENETI IMBATTUTI!

Lecco Padova, in diretta sabato 9 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. I Biancoscudati mantengono la vetta della classifica nel girone A: dopo 6 vittorie consecutive il Padova ha trovato nella scorsa giornata di campionato il primo pareggio, un punto in casa contro il Seregno. Con 16 gol i veneti hanno anche il miglior attacco del torneo fino a questo momento, anche se contro i brianzoli è apparsa un po’ di stanchezza.

Il Lecco è stato comunque protagonista di un buon inizio di stagione, nonostante tanti alti e bassi con 4 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 7 partite. Blucelesti sconfitti a Fiorenzuola nel loro ultimo impegno di campionato, con maggiore continuità i lombardi potrebbero proiettarsi davvero verso la parte alta della classifica. Il 7 dicembre 2008 si è disputata per l’ultima volta Lecco-Padova, 1-2 per i Biancoscudati il risultato con il Lecco che non batte i veneti da vent’anni, il 3 novembre 2001, ma in quel caso si giocava a Padova.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PADOVA

Le probabili formazioni di Lecco Padova, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Mauro Zironelli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo; Celjak, Marzorati, Enrici; Masini, Morosini, Kraja, Zambataro; Iocolano; Petrovic, Ganz. Risponderà il Padova allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Germano, Monaco, Valentini, Curcio; Saber, Busellato, Della Latta; Ronaldo; Ceravolo, Santini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.



