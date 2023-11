DIRETTA/ Lecco Parma (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 12 novembre 2023)

DIRETTA LECCO PARMA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Lecco e Parma evidenzia due formazioni che si trovano rispettivamente al diciassettesimo e primo posto in classifica. Ospiti che hanno raccolto 29 punti in 12 partite trovandosi al primo posto in solitaria con ben 5 di distanza dal secondo posto. Un grande inizio di campionato per la formazione del tecnico Fabio Pecchia che può vantare ben due calciatori a quota sei gol in campionato: il polacco Benedyczack e il rumeno Man. Per i due calciatori anche un assist l’uno per completare il loro grande momento di forma.

Parma che rappresenta anche il miglior attacco oltre che la migliore difesa con rispettivamente 25 reti realizzate e soltanto 9 prese, quest’ultimo dato a pari punti con Palermo e Brescia. Padroni di casa che arrivano al match con quattro risultati utili consecutivi. Fondamentali le vittorie contro Pisa e Palermo che hanno dato forza per ottenere un punto nelle sfide contro Reggiana e Spezia. La cura Emiliano Bonazzoli sta funzionando per la formazione lombarda che cercherà il colpaccio contro la prima della classe. (Marco Genduso)

LECCO PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecco Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LECCO PARMA: CAPOLISTA FAVORITA!

Lecco Parma, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Lecco si presenta a questa partita dopo il recupero della partita del secondo turno disputato mercoledì scorso in casa contro lo Spezia, concludendo con un pareggio 0-0 al Rigamonti-Ceppi. Questo risultato ha esteso a quattro la serie di partite senza sconfitte. Il confronto con la squadra ligure di Alvini è stato equilibrato, e sebbene entrambe le squadre abbiano avuto una grande opportunità nella ripresa (Amian per gli ospiti e Novakovich per i padroni di casa), il punteggio è rimasto invariato. Con questo pareggio, la squadra di Emiliano Bonazzoli ha raggiunto i 9 punti, ora distante solo tre punti dalla zona salvezza.

Dall’altra parte, il Parma continua la sua fuga in vetta alla classifica dopo la vittoria per 2-0 in casa contro il Sudtirol nel weekend precedente. Il match al Tardini ha visto un inizio positivo con la rete del vantaggio realizzata da Bonny al 9′ del primo tempo. All’inizio della ripresa, è stato Man a raddoppiare, trasformando con freddezza un rigore ottenuto da Bernabè. Attualmente, i ducali guidati da Fabio Pecchia sono in testa alla classifica con 29 punti, con un vantaggio di cinque punti sul Venezia al secondo posto e sei punti sul Palermo al terzo.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PARMA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Parma, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Emiliano Bonazzoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Galli, Ionita; Buso, Novakovich, Crociata. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Coulibaly, Delprato, Osorio, Di Chiara; Hernani, Sohm; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

LECCO PARMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











