Diretta/ Lecco Pergolettese streaming video tv: derby lombardo (Serie C)

DIRETTA LECCO PERGOLETTESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecco Pergolettese, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Derby lombardo con i blucelesti particolarmente lanciati verso l’alta classifica dopo tre vittorie consecutive, messe in fila contro Mantova, Giana Erminio e nell’ultimo match contro il Renate in trasferta. Lecco ora da solo al sesto posto in classifica e con la Triestina quinta lontana solo tre lunghezze.

Dall’altra parte la Pergolettese è reduce da una battuta d’arresto piuttosto pesante in chiave salvezza, con il club cremasco costretto a digerire un ko interno contro il Fiorenzuola che ha lasciato ai gialloblu il quartultimo posto in classifica. Pergolettese vincente di misura 1-0 sul Lecco nel match d’andata, decisiva la rete di Scardina a inizio match. Il 22 novembre 2020 il Lecco ha vinto 3-2 l’ultimo precedente interno in campionato contro la formazione cremasca.

DIRETTA LECCO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Lecco Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano De Paola schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo; Celjak, Merli Sala, Battistini, Enrici; Nesta, Kraja, Masini, Buso; Petrovic, Ganz. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti; Girelli, Lucenti, Ferrara, Villa; Zennaro, Arini, Varas; Bariti, Scardina, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

