Diretta/ Lecco Pistoiese (Serie C) streaming video e tv: conferme cercasi

Lecco Pistoiese, in diretta dallo stadio Rigamonti-Ceppi, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Conferme cercasi per due squadre che hanno vissuto alti e bassi negli ultimi tempi. Il Lecco è partito in questa stagione stazionando in alta classifica e aveva riproposto le sue credenziali ottenendo tre vittorie consecutive contro Novara, Grosseto e Pergolettese. Domenica scorsa però la squadra allenata da D’Agostino è scivolata sul campo della Pro Sesto, scivolando al settimo posto in classifica, pur mantenendo soddisfazione per quanto espresso finora in campionato. Dall’altra parte invece la Pistoiese, dopo 3 sconfitte consecutive e l’esonero di mister Frustalupi, ha trovato la scossa nel derby toscano contro la Lucchese, vinto 2-0 con i gol di Chinellato e Valiani: 3 punti che sono stati ossigeno puro per gli Orange, che hanno agganciato Pergolettese e Olbia a quota 12 punti.

DIRETTA LECCO PISTOIESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pistoiese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PISTOIESE

Le probabili formazioni di Lecco Pistoiese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gaetano D’Agostino con un 3-4-3: Pisardo; Cauz, Malgrati, Marzorati; Capoferri, Bolzoni, Marotta, D’Anna, Mangni; Capogna, Giudici. Gli ospiti guidati in panchina da Giancarlo Riolfo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Vivoli, Pierozzi, Romagnoli, Solerio, Simonti; Cerretelli, Mal, Spinozzi; Valiani, Chinellato, Cesarini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Lecco e Pistoiese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.70, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.40.



