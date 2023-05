DIRETTA LECCO PORDENONE/ Video streaming tv: i precedenti sorridono ai ramarri (playoff Serie C, 27 maggio)

DIRETTA LECCO PORDENONE: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Lecco Pordenone, c’è davvero poco da dire sulla storia di questa partita, perché lombardi e friulani non si erano mai affrontati in contesti ufficiali prima dell’attuale campionato di Serie C 2022-2023. Tuttavia, in stagione regolare entrambe appartenevano al girone A, di conseguenza possiamo naturalmente ricordare che cosa era successo nei due scontri diretti: resta memorabile il clamoroso successo casalingo per 5-0 del Pordenone di domenica 6 novembre 2022.

Allora il Lecco fu travolto allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro a causa della doppietta di Edgaras Dubickas e dei gol di Marco Pinato, Leonardo Candellone e Arlind Ajeti. Al ritorno il Lecco ha salvato almeno l’onore pareggiando per 0-0 in casa nel match disputato domenica 12 marzo scorso, però questo significa che i lombardi non sono ancora mai riusciti a segnare contro il Pordenone e allora i numeri di questa stagione ci dicono che i friulani potrebbero essere favoriti in questo confronto per i playoff della Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCO PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pordenone sarà disponibile via satellite su Sky Sport, con l’alternativa che rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco Pordenone sarà dunque anche in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LECCO PORDENONE: SFIDA COMBATTUTA!

Lecco Pordenone, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Guai extra campo in questi giorni per i Ramarri che, dopo aver conquistato il secondo posto nel girone A battendo l’Albinoleffe il 22 aprile scorso, stanno affrontando una procedura di fallimento che mette in pericolo il futuro del club, in attesa di conoscere quello sportivo.

Il Lecco è stato a lungo in lotta per il primato e il secondo posto, per poi scivolare indietro ma superando l’ostacolo del primo turno dei play off Nazionali, eliminando con due pareggi l’Ancona con i marchigiani che si erano dimostrati duri a morire nei precedenti turni. Il 12 aprile scorso è terminato a reti bianche il precedente a Lecco tra le due squadre nella regular season, occhio però alla sfida d’andata in casa del Pordenone che ha visto i Ramarri imporsi in goleada col punteggio di 5-0.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Lecco Pordenone, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano Foschi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Lepore, Galli, Girelli, Zuccon, Giudici; Buso, Pinzauti. Risponderà il Pordenone allenato da Domenico Di Carlo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Festa; Zammarini, Ajeti, Ingrosso, Pirrello; Giorico, Burrai, Pinato; Deli; Palombi, Candellone.

LECCO PORDENONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Pordenone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











