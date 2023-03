DIRETTA/ Lecco Pordenone streaming video tv: all’andata fu manita per i ramarri

DIRETTA LECCO PORDENONE: I TESTA A TESTA

Lecco Pordenone contano solamente un testa a testa vale a dire quello del 5-0 dell’andata in favore dei neroverdi. Festival del gol targato Pinato, Dubickas (doppietta), Candellone e Ajeti, una cinquina che aveva annichilito gli ospiti al dodicesimo turno di campionato. Non avendo molta storia come precedente, ci possiamo soffermare sullo stato di forma delle due squadre. Il Lecco arriva da cinque partite dove ha raccolto nove punti frutto delle vittorie con Novara, Juventus U23 e Arzignano.

DIRETTA/ Lecce Udinese Primavera (risultato finale 1-0): Corfitzen blinda il primato!

Le due sconfitte sono invece state quelle con in trasferta con Sangiuliano e Treno. Meno punti ma anche meno ko per il Pordenone. L’unico passo falso dei neroverdi è stato con l’Arzignano, per il resto quattro risultati utili consecutivi con tre pareggi e una vittoria, quella col Trento. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Via del Mare!

LECCO PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco Pordenone sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Lecce Torino (risultato 0-0) streaming video tv: si rivede Radonjic, via!

DIRETTA LECCO PORDENONE: OSPITI FAVORITI!

Lecco Pordenone, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi di Lecco, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tantissimo tra due squadre – entrambe a 51 punti – a soli tre punti dalla vetta e intenzionate ad alimentare il sogno promozione.

Il Lecco ha raccolto sin qui quindici vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. Dopo tre successi di fila, i lombardi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-0 dal Trento. Il Pordenone, invece, ha collezionato tredici vittorie, dodici pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno il pari per 1-1 contro la Pergolettese, fatale per la panchina di Di Carlo, ora sostituito da Stefani.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PORDENONE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Lecco Pordenone è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni. Partiamo dalla compagine lombarda, in campo con il 3-5-2: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Lepore, Girelli, Lakti, Zuccon, Zambataro, Pinzauti, Tordini. Passiamo adesso agli ospiti, Stefani dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2: Martinez, Bruscagin, Negro, Pirrello, Benedetti, Zammarini, Burrai, Pinato, Deli, Dubickas, Candellone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecco Pordenone propendono per la formazione neroverde. Prendiamo spunto dai numeri offerti da Eurobet: la vittoria del Lecco è a 3,55, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Pordenone è a 2,10. L’Under 2,5 è a 1,42, con l’over 2,5 a 2,60. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 2,15 e 1,62.

© RIPRODUZIONE RISERVATA