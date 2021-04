Diretta/ Lecco Pro Patria (Serie C) streaming video tv: obiettivo quarto posto

DIRETTA LECCO PRO PATRIA: DERBY LOMBARDO!

Lecco Pro Patria, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Scontro diretto tra due formazioni che possono entrambe puntare alla conquista della quarta piazza, al momento occupata dal Lecco a quota 56 punti, seguito dal Renate a 55 e proprio dalla Pro Patria a quota 53. Rispetto al Renate le due contendenti hanno finora una partita disputata in più, ma sia la squadra di D’Agostino sia quella di Javorcic sembrano avere le carte in tavola riguardo la conquista della quarta piazza alle spalle di Como, con la Pro Patria che si è a sua volta ripresa dopo 2 sconfitte consecutive, battendo in casa nell’ultimo impegno disputato la Juventus U23.

Al Lecco è mancato qualcosa per insidiarsi verso la vetta nel corso della stagione ma l’annata dei blucelesti resta memorabile, basti pensare che non veleggiavano a certi livelli di classifica addirittura da 45 anni, da quando chiusero al terzo posto nel girone A di Serie C nella stagione 1975/76.

DIRETTA LECCO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pro Patria sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 254 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Pro Patria presso lo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa allenati da Gaetano D’Agostino scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Pissardo; Celjak, Marzorati, Merli Sala; Cauz, Foglia, Bolzoni, Azzi; Mangni, Capogna, Iocolano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Javorcic con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Greco, Molinari, Boffelli, Gatto; Spizzichino, Fietta, Brignoli, Nicco, Pizzul; Kolak, Latte Lath.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Lecco e Pro Patria, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.55 volte la posta scommessa.

