Diretta/ Lecco Pro Patria streaming video e tv. Derby lombardo (Serie C)

DIRETTA LECCO PRO PATRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Lecco Pro Patria, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per il primo turno dei play off di Serie C. Classico derby lombardo tra due squadre che in epoche antiche hanno assaporato anche la Serie A. Il Lecco ha chiuso in calando la regular season, mancando l’occasione di piazzarsi al quinto posto nella volata con Triestina e Pro Vercelli.

Diretta/ Pergolettese Pro Patria (risultato finale 1-0) streaming: la decide Varas

La Pro Patria si è presa i play off proseguendo l’ottimo lavoro della gestione Javorcic, col tecnico capace quest’anno di portare il Sudtirol in Serie B. I bustocchi si sono guadagnati i play off grazie all’ultimo posto disponibile, migliore squadra tra quelle piazzate all’undicesimo posto in classifica. A Lecco il 29 settembre scorso i blucelesti hanno battuto 3-0 la Pro Patria, 1-1 nel match di ritorno tra le due squadre a Busto Arsizio.

Diretta/ Pro Sesto Lecco (risultato finale 1-0): ci pensa Pecorini nel primo tempo!

DIRETTA LECCO PRO PATRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pro Patria è una di quelle che per questo primo turno dei play off di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Pro Patria, match che andrà in scena al Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano De Paola schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo, Celjak, Battistini, Marzorati, Enrici; Masini, Kraja, Morosini; Nepi, Ganz, Buso. Risponderà la Pro Patria allenata da Massimo Sala con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Caprile, Ferri, Saporetti, Boffelli; Pierozzi, Nicco, Galli, Fietta, Bertoni; Piu, Stanzani.

DIRETTA/ Pro Patria Mantova (risultato finale 2-1) video tv: Monachello non basta!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA