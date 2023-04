DIRETTA/ Lecco Pro Patria video streaming tv: la grande storia del derby lombardo

DIRETTA LECCO PRO PATRIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Lecco Pro Patria presenta un match tra i più antichi di questo campionato. Le due formazioni si sono affrontate per la bellezza di 21 volte all’interno della propria epopea. Spulciando i precedenti storici questo è lo score tra le due formazioni: 14 vittorie per la Pro Patria, oggi ospite in campo del Lecco; 3 pareggi e 4 successi dei padroni di casa. Ospiti che hanno dominato per gran parte della storia di questo incontro con ben 11 successi consecutivi tra il 2010 ed il 2021. La prima sfida in assoluto tra le due formazioni è andata in scena nel lontano 2007 con le due squadre che si accontentarono di un punto dividendosi la posta in palio.

Xiaomi 13 Ultra vicino al lancio?/ Entro fine mese la presentazione: costerà…

Andò decisamente meglio al Lecco nella gara di ritorno vincendo con il risultato di 0-2. La prima vittoria della Pro Patria è targata 31 agosto 2008, era la prima giornata del campionato di Serie C girone A e terminò con il risultato di 1-0. Da quel momento un pareggio tra le due formazioni (1-1) e ben due vittorie da parte del Lecco prima di lasciare spazio alla lunghissima striscia di successi consecutivi del Pro Patria (11 vittorie). La striscia interminabile di vittoria è stata spezzata nel 2021 con un secco 3-0 del Lecco. Gli ultimi tre incontri sono terminati rispettivamente con il risultato di parità e due vittorie del Pro Patria. (Marco Genduso)

Giovani e smartphone, il 10% ne ha più di uno/ Lo studio: "senza si sentono menomati"

LECCO PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco Pro Patria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Videochiamata Facebook Messenger/ Arrivano i primi giochi multiplayer, come usarli

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecco Pro Patria, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Classico derby lombardo con i blucelesti padroni di casa che hanno ormai abbandonato le velleità di promozione di retta ma che possono puntare ancora al secondo posto in classifica nel girone A, dopo l’ultima vittoria sul campo del Renate che ha mantenuto il Lecco a -2 dalla Pro Sesto seconda.

Più indietro la Pro Patria che è comunque ad un passo dalla salvezza diretta matematica e che dopo l’ultimo pari interno contro il Pordenone resta comunque a -3 dalla Juventus U23 decima e dalla possibilità di partecipare ai play off. All’andata bustocchi vincenti con un secco 2-0 in casa contro il Lecco, ultimo precedente al “Rigamonti-Ceppi” tra le due squadre datato primo maggio 2022, anche in quell’occasione finì 0-2 in favore della Pro Patria.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Pro Patria, match che andrà in scena all0 stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano Foschi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Enrici, Battistini, Celjak; Lepore, Ilari, Zamataro, Bunino, Giudici; Mangni, Zuccon. Risponderà la Pro Patria allenata da Jorge Vargas con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Del Favero; Boffelli, Lombardoni, Vaghi; Fietta, Ferri, Nicco, Piran, Ndrecka; Castelli, Pitou.

LECCO PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA