Passiamo ora all’angolo dei dati e delle statistiche per la diretta di Lecco Pro Patria, un match che potrebbe davvero regalare spettacolo a due team che invece di spettacolo ne fanno ben poco. Per sapere come mai abbiamo fatto questa affermazione, rimanete con noi in questo aggiornamento per entrare nel vivo della sfida. Iniziamo dal Lecco, la squadra che difende più bassa all’interno di questo girone, abbiamo 21 metri di distanza dalla porta e si sfrutta il classico catenaccio all’italiana come mostrato dal numero di cross progressivi che sono circa 45 ad ogni partita, ma quelli riusciti sono circa la metà.

La Pro Patria invece nonostante un blocco leggermente più alto, sfrutta lo stesso dettame tattico anche se non riesce poi a fare gli stessi gol della squadra di casa, parliamo di quesi mezzo gl di differenza in media ad ogni partita ogni giornata. Quindi il Lecco oggi parte favorito, ma sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lecco Pro Patria, il fischio di inizio sta per cominciare ma prima di immergerci nel rettangolo verde attendiamo l’arbitro, ormai si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LECCO PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecco Pro Patria è visibile a pagamento. Bisogna infatti essere abbonati a Sky oppure a Now per vedere questa sfida del girone A per poi seguirla in streaming accedendo alle applicazioni dedicate di Sky Go e di Now Tv.

AI BLUCELESTI BASTEREBBE POCO

Ultimo match di giornata sabato 22 febbraio 2025 alle ore 17:30 con la diretta Lecco Pro Patria. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi i blucelesti proveranno a riscattare la sconfitta esterna subita una settimana fa in un altro derby lombardo contro il Renate. L’obiettivo dei manzoniani è quello di riemergere dalla zona retrocessione abbaondando la prima casella utile per i playout attualmente occupata in sedicesima posizione con ventinove punti, esattamente come la Triestina alle sue spalle ed in rapida ascesa.

I Tigrotti, dal canto loro, hanno invece vinto l’ultima sfida disputata in campionato avendo ragione del fanalino di coda Union Clodiense e sta tentando a sua volta di risalire dalla diciottesima posizione. I ventuno punti sin qui ottenuti sono decisamente pochi e sarà necessario provare a cambiare registro al più presto possibile se i biancoblu vorranno ancora davvero sperare di avere qualche chances di salvarsi evitando la retrocessione in Serie D entro il termine della stagione.

DIRETTA LECCO PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni che possiamo indicare per la diretta Lecco Pro Patria non possiamo certo escludere qualche possibile modifica al 3-5-2 con Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Mastromonaco, Vassallo, Esposito, Bonetti, Ghezzi, Kolaj e Plescia da parte di mister Foschi per colpa della sconfitta rimediata recentemente. Gli ospiti di mister Sala, invece, dovrebbero riaffidarsi al 3-4-2-1 con Rovida, Coccolo, Alcibiade, Reggiori, Somma, Nicco, Mallamo, Piran, Rocco, Toci e Pitou che ha battutto l’Union Clodiense nella ventisettesima giornata di campionato.

DIRETTA LECCO PRO PATRIA, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Lecco Pro Patria sembra orientato verso una direzione abbastanza precisa se consideriamo le quote fornite dai bookmakers. Stando ad esempio a Snai, i padroni di casa paiono essere i preferiti per il raggiungimento dei tre punti pagando appunto l’1 a 2.15 mentre il 2, e quindi il successo degli ospiti, è invece quotato a 3.15. Ci sono dunque più possibilità che la gara termini con un pareggio, con l’x indicato a 3.05, piuttosto che vincano i biancoblu.