Diretta Lecco Pro Patria streaming, video, tv: quote, probabili formazioni dal Rigamonti Ceppi per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone A

DIRETTA LECCO PRO PATRIA, QUANTA DISTANZA IN CLASSIFICA!

Calcio d’inizio previsto per domenica 16 novembre 2025 alle ore 17:30 per la diretta Lecco Pro Patria. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi si tiene l’ennesimo derby lombardo valido per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2025/2026 e ad affrontarsi ci sono due compagini che si trovano praticamente ai poli opposti della graduatoria.

I padroni di casa sono appunto terzi avendo ottenuto ventisette punti dall’avvio del torneo proprio come l’Union Brescia e davanti a loro si piazza soltanto la capolista Vicenza, lontana però ben otto lunghezze. I Manzoniani, esattamente al pari della Leonessa, hanno rimediato una sconfitta nello scorso weekend.

I blucelesti sono stati battuti di misura per 1 a 0 in trasferta dal Novara e adesso rischiano l’aggancio da parte dell’Alcione Milano, a quota ventiquattro. Gli ospiti sono invece sul fondo della classifica in diciannovesima posizione con appena nove punti, al penultimo posto in modo tale da precedere unicamente la penalizzata Triestina.

I biancoblu arrivano da un pareggio per 1 a 1 maturato contro il Lumezzane, sempre davanti per un punto. La presenza di ben sei squadre a tredici punti, oltre alla Virtus Verona a quota undici, permette in ogni caso ai Tigrotti di poter quantomeno sperare di rilanciarsi nelle prossime settimane.

DIRETTA LECCO PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecco Pro Patria avrà due possibilità di fruizione a partire dall’abbonamento a Sky. Guarda la gara in streaming sull’app di Sky Go. In alternativa anche gli iscritti a Now Tv potranno vedere la partita attraverso la stessa modalità.

DIRETTA LECCO PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Pro Patria ci dicono che il tecnico dei padroni di casa Federico Valente dovrebbe decidere di schierare dall’inizio Furlan, Zanellato, Furrer, Mallamo, Battistini, Tanco, Sipos, Metlika, Frigerio, Kritta e Romani. Gli ospiti di mister Leandro Greco dovrebbero invece iniziare la sfida puntando su Rovida, Reggiori, Motolese e Masi, Giudici, Ferri, Dimarco, Schiavone, Di Munno, Udoh e Mastroianni.

DIRETTA LECCO PRO PATRIA, LE QUOTE

La recente sconfitta patita dai padroni di casa offre qualche chances di vittoria in più agli ospiti ragionando sulle quote proposte dai bookmakers per l’esito finale della diretta Lecco Pro Patria. Se teniamo ad esempio conto dei numeri indicati da Snai possiamo vedere che i Manzoniani sono i favoriti con il segno 1 quotato a solo 1.60 mentre il successo dei Tigrotti è invece fissato a 5.50. Il pareggio equivalente al segno x rappresenta una soluzione interessante venendo pagato a 3.40.