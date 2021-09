Diretta Lecco Pro Patria/ Streaming video tv, tigrotti in cerca di rilancio (Serie C)

DIRETTA LECCO PRO PATRIA: TIGROTTI PER IL RISCATTO

Lecco Pro Patria, diretta dall’arbitro Giorgio Vergaro, è la sfida di Serie C che ci aspetta oggi, mercoledì 29 settembre 2021 per la sesta giornata: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Nel turno infrasettimanale di Serie C ecco un bel derby lombardo, che pure darà l’occasione ai tigrotti di Prina di ricattare un avvio di stagione non proprio impeccabile. I biancoblu scendono campo oggi vantando solo 4 punti e un andamento discontinuo, con un successo un parie 4 sconfitte, di cui pure l’ultima segnata solo domenica scorsa contro il Padova.

Non proprio l’avvio che tutti speravano, ma che può ancora venir corretto. Magari a spese del Lecco che dopo il KO al debutto e tre vittorie di fila, solo domenica scorsa è caduto vittima della Triestina. Un 2-0 subito in fuori casa che non ha fatto davvero piacere a Zironelli che ha subito richiamato all’ordine i suoi. Vedremo che accadrà oggi in campo con la diretta Lecco Pro Patria.

DIRETTA LECCO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Lecco Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa sesta giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCO PRO PATRIA

Benchè la viglia di fare ben oggi sia tanta come pure l’ambizione a fare propri i tre punti in palio nel sesto turno, per le probabili formazioni della diretta Lecco e Pro Patria è facile che entrambi gli allenatori diano spazio a un leggero turnover. In casa dei bluazzurri, ecco che Zironelli dovrebbe confermare il 3-4-3 iniziale dive pure in attacco Petrovic insidia Ganz per la maglia da titolare: Iocolano e Tordini dovrebbero comunque venir confermati dal primo minuto. A centrocampo ci sarà poi spazio per Masini e Lakti, con il duo Zambataro-Giudici pronto sull’esterno dello schieramento: Celjak, Enrici e Merli Sala saranno i titolari in difesa.

Classico 3-5-2 per la Pro Patria invece, dove Prina potrebbe confermare Parker dal primo minuto in attacco come anche Stanzani, anche se Più e Castelli rimangono valide alternative dalla panchina. Appena dietro ecco Ferri, Beroni e Nicco a centrocampo, con Colombo e Pierozzi (fresco di gol) schierati come segni di reparto: Saporetti, Sportelli e Pizzul si accomoderanno in difesa oggi.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della Serie C non esitiamo a concedere ai padroni di casa il favore del pronostico: pure va detto che le quote assegnate sono abbastanza alte. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 del match del girone A ha fissato a 2.05 il successo del Lecco, contro il più alto 3.70 per la vittoria della Pro Patria: il pareggio paga la posta a 3,10.

