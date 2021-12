DIRETTA/ Lecco Pro Sesto video streaming tv: ecco la storia del derby lombardo

DIRETTA LECCO PRO SESTO: TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta della Serie C Lecco Pro Sesto: pure prima di dare la parola al campo sarà il caso di controllare anche lo storico che unisce i due club. Dati alla mano, vediamo che alla vigilia della 19^ giornata di campionato, sono ben 12 i precedenti segnati tra le due squadre, per la precisione dal 1946 a oggi e pure per il secondo e terzo campionato nazionale.

Il bilancio complessivo che otteniamo per tale scontro diretto ci racconta poi di sei successi ottenuti dal Lecco e solo due pareggi fin qui segnato, come anche 4 affermazioni della Pro Sesto. Va pure aggiunto che l’ultimo testa a testa occorso tra le due squadre è recente e risale solo alla scorsa stagione della Serie C. Allora nel campionato regolare pure fu successo della Pro Sesto in casa per 1-0, come pure pareggio, ma a reti bianche nel turno di ritorno. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LECCO PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SFIDA IMPORTANTE!

Lecco Pro Sesto, in diretta sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby lombardo tra due squadre che stanno vivendo un momento opposto in termini di risultati: il cambio di allenatore sembra aver decisamente giovato al Lecco che dopo una lunga crisi ha messo in fila due vittorie consecutive, peraltro entrambe esterne contro Piacenza e Seregno, riagganciando la zona play off.

La Pro Sesto invece ha perso in casa contro la Virtus Verona restando da sola al penultimo posto in classifica, con una sola lunghezza di vantaggio rispetto alla Giana Erminio ultima in classifica, ritrovandosi così staccata di 5 punti rispetto alla zona salvezza. Il 21 marzo scorso le due formazioni hanno pareggiato 0-0 nell’ultimo precedente disputato a Lecco, con i blucelesti che hanno vinto 2-1 per l’ultima volta contro i sestesi in Serie D, il 10 ottobre 2015.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Lecco Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano De Paola schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Giudici, Masini, Kraja, Zambataro; Ganz, Mastroianni, Iocolano. Risponderà la Pro Sesto allenata da Simone Banchieri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Frate, Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Mazzarani; Brentan, Gattoni, Marchesi; Capelli, Capogna, Scapuzzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.



