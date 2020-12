Diretta/ Lecco Pro Vercelli (Serie C) streaming video tv: risultato incerto…

DIRETTA LECCO PRO VERCELLI: SFIDA TRA FORMAZIONI AMBIZIOSE

Lecco Pro Vercelli, in diretta dallo stadio Rigamonti-Ceppi in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Scontro play off tra due squadre che si sono affacciate anche verso il vertice nelle prime giornate di campionato, per restare però più indietro successivamente. Disputati tutti i recuperi in programma, la Pro Vercelli si è ritrovata terza in classifica, a -5 dalla capolista Renate e a -1 dal Como secondo. Dopo il pari interno contro l’Albinoleffe, nel recupero infrasettimanale contro il Livorno i Bianchi piemontesi hanno subito una sconfitta in casa valsa come una doccia fredda per le ambizioni di primato. Il Lecco è invece caduto nello scorso fine settimana in casa della Pro Patria, secondo ko nelle ultime 3 partite di campionato disputati. Risultati che hanno allontanato i blucelesti dalle prime posizioni, anche se il Lecco resta a -8 dalla vetta.

DIRETTA LECCO PRO VERCELLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pro Vercelli sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PRO VERCELLI

Le probabili formazioni di Lecco Pro Vercelli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gaetano D’Agostino con un 3-4-3: Pissardo, Celjak, Marzorati, Cauz; Nesta, Bolzoni, Marotta, Nannini; Capogna, Mastroianni, Iocolano. Gli ospiti guidati in panchina da Francesco Modesto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Saro; Carosso, Masi, Hristov; Blaze, Nielsen, Emmanuello, Clemente; Zerbin, Padovan, Borello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Lecco e Pro Vercelli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.40, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.05.



