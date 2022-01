Diretta/ Lecco Pro Vercelli streaming video tv: in campo dopo un mese (Serie C)

DIRETTA LECCO PRO VERCELLI: PARTITA COMBATTUTA!

Lecco Pro Vercelli, in diretta mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Leco, sarà una sfida valevole come recupero della ventesima giornata del campionato di Serie C. Sfida che finalmente riesce a disputarsi dopo molteplici rinvii, le due squadre non scendono entrambe in campo in campionato dal 18 dicembre scorso, dopo un mese tornano a recuperare quella che sarebbe stata la ventesima giornata del torneo, la prima del girone di ritorno.

Il Lecco aveva concluso il suo cammino nel vecchio anno pareggiando 0-0 in casa contro la Pro Sesto, pari interno anche per la Pro Vercelli che aveva pareggiato 1-1 contro il Mantova. Nel match d’andata del 29 agosto scorso sono stati i piemontesi a imporsi di misura vincendo 1-0, l’ultimo precedente a Lecco tra le due squadre è datato 19 dicembre 2020 ed è stato il Lecco a vincere 2-0 sui Bianchi.

DIRETTA LECCO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lecco Pro Vercelli, perché la partita di Serie C non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; possiamo comunque ricordare che la terza divisione viene fornita integralmente dal portale Eleven Sports, e che abbonandosi a questo servizio – o anche acquistando di volta in volta il singolo evento – si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Pro Vercelli, match che andrà in scena al Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano De Paola schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza:Pissardo, Celjak, Enrici, Lora, Marzorati, Ganz, Petrovic, Iocolano, Kraja, Masini, Zambataro. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Franco Lerda con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Iezzi; Rolando, Comi

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.



