DIRETTA LECCO PRO VERCELLI, PRIMA DEL LECCO SENZA VOLPE

La domenica pomeriggio della ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C continua con la diretta Lecco Pro Vercelli in campo alle 17,30 del 9 febbraio. L’incrocio tra queste due squadre potrebbe già valere una buona parte di stagione per quella che è la lotta salvezza.

Il Lecco ha appena cambiato allenatore e arriva da un periodo dopo la vittoria manca da sette partite. Meglio la Pro Vercelli di Banchini che ha vinto il derby contro il Novara e si trova in quindicesima posizione dopo cinque risultati utili consecutivi.

DIRETTA LECCO PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Lecco Pro Vercelli sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o alle piattaforme streaming video di NOW TV e Sky GO.

LECCO PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo un’occhiata a quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa delicata sfida salvezza. Situazione complicata per il Lecco che ha appena cambiato allenatore e avrà bisogno di tempo per trovare una quadra tattica. Al momento le possibili scelte vedono una difesa a tre formata da Martic, Ferrini e Marrone davanti alla porta di Furla. Grassini e Kritta saranno i due esterni di centrocampo a sostegno delle due punte che saranno Galeandro e Sipos.

Confermato il 4-4-2 che ha battuto il Novara, invece, per la Pro Vercelli di Banchini che ripartirà da Rizzo in porta sostenuto da Pino e Anton come centrali di difesa. In mediana agiranno Coppola e Emmanuello con compiti offensivi per accompagnare le due punte che saranno Louati e Comi.

LECCO PRO VERCELLI, LE QUOTE

La diretta Lecco Pro Vercelli è una gara difficile da pronosticare e questo si può notare anche nelle quote date da Pokerstars, la vittoria della squadra di casa infatti è quotata 2.10 mentre la vittoria della Pro Vercelli è più alta con una quota a 3.30, il pareggio finale invece è visto più facile e quotato a 2.87