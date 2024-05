Diretta/ Lecco Sampdoria video streaming tv: il ritorno dopo oltre 50 anni! (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA LECCO SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Lecco Sampdoria, una partita che possiamo in qualche modo considerare storica. Recentemente le occasioni per incrociarsi sono state ben poche, per non dire nessuna; prima della partita dello scorso dicembre, le due squadre non si affrontavano addirittura dal settembre 1972: era la fase a gironi di Coppa Italia, e vale la pena riferire che anche le due sfide precedenti avevano riguardato questo torneo. Per trovare una partita di campionato bisogna tornare all’inizio degli anni Sessanta, precisamente al 1961-962: un periodo di gloria per il Lecco, che in casa aveva pareggiato 1-1 il match di andata.

In otto sfide totali la Sampdoria non ha mai violato lo stadio dei bluceleste: ha vinto tre volte e sempre a Marassi, ultima delle quali ovviamente il 9 dicembre grazie alla doppietta di Sebastiano Esposito. Sono due le vittorie del Lecco in questo testa a testa, soltanto una al Rigamonti-Ceppi: era il secondo turno di Coppa Italia nella stagione 1964-1964, Sergio Clerici era stato mattatore con i primi due gol della partita e poi i conti li aveva chiusi Riccardo Innocenti che aveva servito il tris. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LECCO SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La partita tra Lecco Sampdoria è facilmente accessibile, con diverse opzioni per seguire la diretta. Su Sky, puoi guardare la partita acquistando il pacchetto Calcio oppure utilizzando la stessa opzione su NowTv. In alternativa, DAZN offre la partita con un abbonamento standard.

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Lecco Sampdoria che si giocherà oggi 1 maggio 2024 alle ore 18.00 per la 36esima giornata di Serie B ha molti spunti interessanti della quale parlare, anche se propendono tutti in favore dei blucerchiati. I padroni di casa si trovano in fondo alla classifica e non hanno molto da chiedere al campionato, dato che vengono da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro la capolista per 4-0.

La Sampdoria allenata da Pirlo ha l’opportunità di migliorare la propria posizione in classifica e ottenere un sorteggio più favorevole nei playoff, se riuscirà a ottenere una vittoria e con risultati favorevoli dagli altri campi.

LECCO SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Lecco Sampdoria alle probabili formazioni del match che si giocherà tra poco: per i padroni di casa, Buso è l’uomo su cui si fa affidamento per invertire la rotta negativa. Nonostante le ultime sconfitte, Buso è apparso come il giocatore più in forma della sua squadra grazie alle sue abilità nel dribbling e alla sua forza fisica.

Pirlo invece non ha dubbi su Barreca per la Sampdoria. Il terzino a tutto campo sa come spingere verso la porta avversaria e sa anche come difendere la propria area di rigore. La sua presenza in campo sarà fondamentale per mantenere l’equilibrio tra attacco e difesa.

LECCO SAMPDORIA, LE QUOTE

Le quote preparate dalla Sisal per questa diretta di Lecco Sampdoria sono alquanto golose in ottica scommesse: il segno 1 è quotato a 3,5 mentre la X che decreterebbe un pareggio alla fine dei novanta minuti è stato fissato a 2,3. La vittoria blucerchiata invece è quotata a 1,5.











