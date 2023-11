DIRETTA/ Lecco Spezia video streaming tv: solo quattro incroci nel 3° millennio (Serie B, 8 novembre 2023)

DIRETTA LECCO SPEZIA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Lecco Spezia parlando dei precedenti tra queste due squadre: ce ne sono nella storia, ma non sono particolarmente recenti e, anzi, nel nuovo millennio ne troviamo soltanto quattro che per di più fanno riferimento al biennio 2000-2002, dunque già datati di oltre 20 anni. In questo contesto comanda lo Spezia, che ha ottenuto tre vittorie a fronte di una sconfitta; l’unico successo del Lecco è maturato in trasferta nel febbraio 2001, l’ultima di sempre invece è andata in scena al Rigamonti-Ceppi un anno dopo e ha visto i liguri prevalere per 1-0, gol decisivo di Ciro De Cesare nel contesto che era quello del girone A di Serie C1.

Per trovare l’ultima affermazione interna della formazione bluceleste dobbiamo tornare addirittura al novembre 1981: in quel caso il campionato era quello di Serie C2 (girone A) e sul campo in cui si gioca oggi il match era terminato per 3-0. Altre sfide nella diretta di Lecco Spezia ci parlano addirittura degli anni Quaranta nel ventesimo secolo, ci sono incroci anche in Serie B nel cui campionato queste due squadre si ritrovano a distanza di 76 anni. Vedremo come andranno le cose questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

LECCO SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecco Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LECCO SPEZIA: PARTITA MOLTO DELICATA!

Lecco Spezia, in diretta mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Nella partita di domenica sera, il Lecco ha confermato la sua notevole crescita ottenendo un pareggio 1-1 contro la Reggiana, dopo aver vinto le due gare precedenti in trasferta contro Pisa e Palermo. Il match, che si è svolto al Mapei Stadium, ha visto i padroni di casa prendere il vantaggio al 26′ con una rete di Antiste, ma nel secondo tempo, Buso ha segnato il gol del pareggio al 67′. Questo risultato ha portato il Lecco a 8 punti, riducendo il divario dalla zona salvezza a meno tre punti.

Dall’altra parte, lo Spezia ha subito la quinta sconfitta della stagione, perdendo 3-0 sul campo della Cremonese domenica scorsa. La Cremonese ha segnato due gol nel primo tempo, grazie alle reti di Sernicola e Zanimacchia, e poi ha chiuso i conti con un gol di Coda all’inizio del secondo tempo. Questo stop ha mantenuto gli Aquilotti di Massimiliano Alvini fermi a 8 punti, attualmente a meno quattro dalla zona salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Spezia, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Emiliano Bonazzoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Galli, Ionita; Buso, Novakovich, Crociata. Risponderà lo Spezia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; Elia, Kouda, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Antonucci, F. Esposito.

SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











