Diretta/ Lecco Sudtirol streaming video tv: blucelesti mina vagante (Serie B, 26 dicembre 2023)

TESTA A TESTA LECCO SUDTIROL, REGNA L’EQUILIBRIO NEI PRECEDENTI

In vista della diretta di Lecco Sudtirol diamo un occhio ai testa a testa del passato, indicatori funzionali a quello che potrà essere lo spettacolo in campo e il possibile risultato finale. Il primo confronto storico tra le due squadre risale alla stagione 2005-2006 quando entrambe militavano in Lega Pro. Biancorossi e Blucelesti di divisero la posta nell’incontro d’andata con un equilibrato 1-1 finale.

Video/ Venezia Lecco (2-2) gol e highlights: Ionita la riprende nella seconda frazione (23 dicembre 2023)

Diverso il risultato nel turno di ritorno con i padroni di casa che riuscirono a strappare i 3 punti con un risicato 1-0. Analizzando invece l’ultima sfida, è ancora il pareggio il risultato dominante. La diretta di Lecco Sudtirol può dunque viaggiare sulla falsariga dei testa a testa del passato. Su 6 confronti, 2 vittorie a testa e 2 pareggi; equilibrio e imprevedibilità potranno dunque caratterizzare la prossima sfida di Serie B tra le due formazioni del campionato cadetto.

Video/ Sudtirol Reggiana (2-3) gol e highlights: Gondo cala il tris e la chiude (23 dicembre 2023)

DIRETTA LECCO SUDTIROL, BLUCELESTI VERA MINA VAGANTE IN B

Lecco Sudtirol, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. Il Lecco si trova attualmente in diciassettesima posizione in classifica, con 17 punti, condividendo la collocazione con la Ternana. La squadra è a soli 3 punti di distanza dal SudTirol, l’avversario successivo, e dalla Reggiana. Dopo due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Ternana, il Lecco ha ottenuto un punto cruciale contro il Venezia, risultato che ha giovato al morale e ha influito positivamente sulla classifica. La partita contro il SudTirol si prospetta come cruciale; una vittoria porterebbe momentaneamente il Lecco fuori dalla zona retrocessione.

Diretta/ Venezia Lecco (risultato finale 2-2): Ionita pareggia in acrobazia (Serie B, 23 dicembre 2023)

Il SudTirol, dopo la brillante vittoria contro il Venezia al Penzo, ha subito un duro stop contro la Reggiana, una diretta concorrente nella lotta per la salvezza, che ha conquistato una vittoria rocambolesca per 2-3 al Marco Druso. Dopo i segnali di progresso contro il Venezia, questa sconfitta inattesa pone la squadra di mister Valente di fronte alla necessità di evitare errori in questa sfida cruciale contro il Lecco. La classifica nelle zone basse è molto serrata, e il SudTirol deve affrontare questa partita con la massima concentrazione per evitare di scivolare nella zona play out.

LECCO SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecco Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Lecco Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Emiliano Bonazzoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita, Lepore, Novakovich, Buso. Risponderà il Sudtirol allenato da Federico Valente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello; Cagnano, Ciervo, Tait, Peeters, Casiraghi, Merkaj, Rauti.

LECCO SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA