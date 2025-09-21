Diretta Lecco Trento streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA LECCO TRENTO: BLUCELESTE PER LA VETTA!

Sfida molto attesa la diretta Lecco Trento, che al Rigamonti-Ceppi prende il via alle ore 15:00 di domenica 21 settembre nella quinta giornata del girone A di Serie C 2025-2026. Due squadre da playoff nelle previsioni del campionato, ma forse i bluceleste possono giocarsi anche la promozione diretta.

Questo almeno ci sta dicendo l’avvio di stagione, in cui il Lecco ha già ottenuto 10 punti: non ha mai perso, e ha sempre vinto (domenica scorsa sul campo dell’Inter U23) pareggiando solo a Trieste, dunque possiamo parlare di una squadra che, a differenza della passata stagione, sta performando secondo le aspettative.

Il Trento invece procede più a rilento, ma comunque in maniera positiva: ha perso in casa contro l’Union Brescia e ci poteva stare, ha pareggiato le ultime due partite contro Novara e Albinoleffe, dunque il dato negativo è che non vince dall’esordio quando aveva espugnato Gorgonzola.

Per la diretta Lecco Trento speriamo di assistere a una partita intensa e magari con qualche gol ad accompagnarla, nell’attesa che finalmente si giochi possiamo fare un rapido excursus sulle scelte che opereranno i due allenatori, dando uno sguardo alle probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA LECCO TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

Vediamo che la diretta Lecco Trento è garantita in tv sui canali di Sky Sport, mentre per la diretta streaming video dovrete essere abbonati al portale Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO TRENTO

Qualche dubbio per Federico Valente verso la diretta Lecco Trento: Battistini, Romani e Tanco sono i tre difensori schierati davanti a Furlan, si candida anche Marrone mentre a centrocampo abbiamo Metlika, decisivo domenica scorsa, che può soffiare la maglia a Gabriel Pellegrino giocando in compagnia di Zanellato e Andrea Mallamo, occhio anche a Bonaiti. Furrer e Kritta i due possibili esterni; davanti invece Galeandro e Sipos non sono sicuri del posto, perché dalla panchina si possono alzare Voltan (soprattutto lui) e Alaoui, dunque vedremo cosa deciderà l’allenatore.

Abbiamo un 4-3-3 per il Trento allenato da Luca Tabbiani, qui è Muça che può sperare di giocare come terzino destro lasciando Maffei a sinistra, e i due centrali Corradi e Trainotti con Barlocco tra i pali. A centrocampo dovrebbe nuovamente comandare Fossati; con lui le due mezzali Giacomo Benedetti e Giannotti con Sangalli e Mehic che sulla carta possono candidarsi ad un posto dal primo minuto, nel tridente offensivo è in dubbio la maglia di Jacopo Pellegrini, comunque favorito, che la può lasciare a uno tra Chinetti e Ebone, sugli esterni ecco Dalmonte e Capone.

LECCO TRENTO: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Lecco Trento abbiamo anche le quote che sono state fornite dalla Snai, con un equilibrio di fondo ma i bluceleste favoriti dal fatto di avere un valore di 2,10 volte la giocata sul segno 1, mentre il segno 2 che identifica l’affermazione della squadra ospite ci farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto. Infine il segno X che va a regolare l’ipotesi del pareggio: in questo caso la vincita ammonterebbe a 3,15 volte l’importo investito.