DIRETTA LECCO VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Lecco Vicenza? l Vicenza si presenta come la squadra più solida e vincente, con un 67,74% di successi rispetto al 25,81% del Lecco. Anche in termini di gol segnati, i veneti vantano una media di 1,61 reti a partita contro lo 0,97 dei lombardi, mentre in difesa sono ancora più impressionanti: subiscono in media solo 0,52 gol a partita, a fronte dell’1,29 del Lecco. Dal punto di vista delle statistiche sulle reti, il Vicenza ha un leggero vantaggio negli incontri con almeno due gol (Over 1.5 al 67,74% contro il 64,52% del Lecco), mentre sull’Over 2.5 i numeri sono molto simili.

DIRETTA/ Alcione Milano Lecco (risultato finale 0-0): Furlan para un rigore! (13 marzo 2025)

La differenza principale sta nelle partite in cui entrambe le squadre trovano il gol: il Lecco ha un 51,61% di incontri con entrambe le squadre a segno, mentre il Vicenza è più solido difensivamente e si ferma al 29,03%. La squadra veneta, infatti, ha mantenuto la porta inviolata in ben 19 occasioni contro le 8 del Lecco, dimostrando grande compattezza difensiva. Ora via al commento live della diretta di Lecco Vicenza! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Vicenza Novara (risultato finale 1-0): Morra la risolve! (13 marzo 2025)

DIRETTA LECCO VICENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Lecco Vicenza in esclusiva su Sky. L’emittente satellitare manderà in onda il posticipo del lunedì in televisione sul canale Sky Sport 1. In alternativa basterà collegarsi all’applicazione Sky Go e seguire la gara in streaming ovunque ci si trovi.

LECCO VICENZA, BISOGNA MANTENERE LE POSIZIONI

La diretta Lecco Vicenza si giocherà lunedì 17 marzo 2025 dalle ore 20:30. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi nessuna delle due compagini può permettersi di finire KO ed anche un pareggio potrebbe essere un risultato poco utile ad entrambe. Sia i lombardi che i veneti hanno infatti la necessità di vincere per rimanere in corsa rispettivamente alla coppia formata da Arzignano e Lumezzane per tenersi a distanza dalla zona retrocessione ed al Padova per tentare invece di prendersi la vetta del girone A. I padroni di casa sono quindicesimi in Serie C a quota 35, lontani solo tre lunghezze dalla Pro Vercelli che occupa la prima casella valevole per i playout.

Diretta/ Lecco Feralpisalò (risultato finale 0-0): poche emozioni e pareggio giusto (9 marzo 2025)

Il Lecco arriva dal pareggio maturato contro l’Alcione Milano ed il Vicenza ha invece ritrovato la vittoria sconfiggendo di misura il Novara tra le mura amiche. I due punti che separano i biancorossi dai biancoscudati fanno gola alla compagine allenata dal tecnico Vecchi dopo la nuova sconfitta rimediata dai patavini in settimana contro il Renate, la seconda nel giro di tre partite. Il vertice del campionato potrebbe dunque subire una modifica al termine dei posticipi del trentaduesimo turno.

LECCO VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Vicenza non dovrebebero offrire grosse sorprese rispetto a quanto visto nel turno infrasettimanale. Pertanto mister Valente non dovrebbe modificare il modulo 3-4-3 con Furlan, Sene, Galeandro, Battistini, Ferrini, Zanellato, Sipos, Marino, Cavallini, Kritta e Polito e così pure il tecnico de biancorossi Vecchi non avrà problemi a riproporre il 3-4-1-2 con Confente, Cuomo, Leverbe, Laezza, Zonta, Carraro, Ronaldo, Costa, Capone, Rauti e Morra come schieramento di partenza per i suoi anche in questa trentaduesima giornata del torneo.

LECCO VICENZA, LE QUOTE

Per i padroni di casa non sarà semplice vincere: le quote Snai per il pronostico sulla diretta Lecco Vicenza ci dicono che il segno 1 è proposto a 5,00, mentre si scende a 3,30 in caso di pareggio per poi arrivare al favorito segno 2, indicato a 1,67 in caso di vittoria esterna del Vicenza.