Diretta/ Lech Poznan Djurgarden, video streaming tv: outsider (Conference)

DIRETTA LECH POZNAN DJURGARDEN: POLACCHI FAVORITTI!

Lech Poznan Djurgarden, in diretta giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadion Miejski di Poznan, sarà una gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Un doppio confronto molto equilibrato tra due squadre che puntano a diventare la sorpresa di questa competizione europea.

Il Lech Poznan arriva a questo appuntamento dalla vittoria ai sedicesimi di finale contro i norvegesi del Bodo Glimt: dopo il pareggio per 0-0 dell’andata, è arrivata la vittoria per 1-0 nella gara di ritorno. Serie positiva invece per il Djurgarden, che ha raccolto tre successi di fila, l’ultimo per 2-1 ai danni del Brommapojkarna.

LECH POZNAN DJURGARDEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Lech Poznan Djurgarden sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Lech Poznan Djurgarden, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI LECH POZNAN DJURGARDEN

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Lech Poznan Djurgarden al via tra pochi minuti. Partiamo dai polacchi, il modulo è il consueto 4-2-3-1: Bednarek, Pereira, Milic, Dagerstal, Rebocho, Karlstrom, Kvekveskiri, Ba Loua, Sousa, Skoras, Ishak. Passiamo adesso agli svedesi, in campo con il 4-3-3: Widell Zetterstrom, Johansson, Moros, Danielson, Andersson, Schuller, Finndell, Eriksson, Asoro, Edvarsen, Wilkheim.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lech Poznan Djurgarden vedono favorita la compagine di casa. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria dei polacchi è a 1,90, il pareggio è a 3,45, mentre il successo degli svedese è quotato 3,85. Passiamo adesso a Under 2,5 e Over 2,5 rispettivamente a 1,75 e 1,97. Infine Gol e No Gol a 1,80 e 1,92.











