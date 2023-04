DIRETTA/ Lech Poznan Fiorentina streaming video tv: due incroci con vittorie esterne

DIRETTA LECH POZNAN FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Lech Poznan Fiorentina raccontando anche delle due sfide che si sono giocate nel 2015, a distanza di due settimane una dall’altra: era la fase a gironi di Europa League, era la Fiorentina di Paulo Sousa già capolista in Serie A e la campagna europea quell’anno si sarebbe conclusa ai sedicesimi, con la netta eliminazione per mano del Tottenham. Nel girone i viola erano arrivati secondi alle spalle del Basilea; terzo posto invece per il Lech Poznan, che però nella partita di andata aveva sbancato il Franchi.

I gol di Dawid Kownacki e Maciej Gajos avevano lanciato i polacchi, al 90’ Giuseppe Rossi, che aveva saltato l’intera stagione precedente e avrebbe presto salutato i viola in cerca di spazio per gli Europei (che non avrebbe comunque raggiunto), aveva accorciato le distanze. La vendetta della Fiorentina si era consumata all’inizio di novembre allo Stadion Poznan: era stata la grande serata di Josip Ilicic, che nel finale del primo tempo aveva sbloccato il risultato e poi al minuto 83 aveva raddoppiato con il solito sinistro fatato. Questo sarà dunque il terzo incrocio in Lech Poznan Fiorentina: vedremo come andranno le cose tra queste due squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

LECH POZNAN FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Lech Poznan Fiorentina sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Lech Poznan Fiorentina, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

LECH POZNAN FIORENTINA: VIOLA FAVORITI!

Lech Poznan Fiorentina, in diretta giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadio Miejski di Poznan, sarà una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Una sfida decisiva per il cammino europeo dei viola di Vincenzo Italiano, decisi a giocarsi tutte le carte per andare fino in fondo e diventare l’erede della Roma di Josè Mourinho.

Il Lech Poznan arriva a questo appuntamento dopo aver superato i norvegesi del Bodo/Glimt ai sedicesimi e gli svedesi del Djurgarden agli ottavi. La Fiorentina, invece, ha superato il Braga e il Sivasspor. Momento positivo in campionato per entrambe le squadre: i polacchi sono reduci dal 2-0 sul Warta, mentre i gigliati hanno raccolto una lunga striscia di vittorie, interrotta dall’1-1 con lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI LECH POZNAN FIORENTINA

Qualche nodo ancora da sciogliere per van den Brom e Italiano, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Lech Poznan Fiorentina. Partiamo dalla compagine di casa, il modulo è il consueto 3-5-2: Bednarek, Salamon, Karlstrom, Milic, Pereira, Skoras, Sousa, Murawski, Rebocho, Szymczak, Ishak. 4-3-3 invece per la Viola: Terracciano, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Barak, Ikone, Cabral, Nico Gonzalez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lech Poznan Fiorentina sorridono alla formazione di Vincenzo Italiano. Andiamo a conoscere i numeri di Eurobet: la vittoria dei polacchi è a 4,60, il pareggio è a 3,65, mentre il successo dei gigliati è quotato 1,73. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,80 e Over 2,5 a 1,92. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,82 e 1,90.











