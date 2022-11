Diretta/ Lech Poznan Villarreal streaming video tv: punti pesanti (Conference League)

DIRETTA LECH POZNAN VILLARREAL: IN EQUILIBRIO!

Lech Poznan Villarreal, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadion Miejski di Poznan, sarà una gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Una gara importante per i padroni di casa, alla ricerca di punti decisivi per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Il Villarreal, infatti, è già certo del primo posto con i 13 punti raccolti nelle prime cinque giornate. Il Lech Poznan, invece, è secondo con 6 punti, tallonato dall’Hapoel Beer Sheva a quota 4 punti. Una vittoria garantirebbe la matematica certezza dell’accesso ai sedicesimi di finale.

LECH POZNAN VILLARREAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Lech Poznan Villarreal sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Lech Poznan Villarreal, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI LECH POZNAN VILLARREAL

Qualche dubbio ancora da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Lech Poznan Villarreal. Partiamo dalla compagine polacca, in campo con il 5-4-1: Bednarek, Pereira, Satka, Kvekveskiri, Milic, Rebocho, Murawski, Szymczak, Skoras, Karlstrom, Ishak. Passiamo adesso alla compagine spagnola, schierata con il consueto 4-4-2: Reina, Kiko, Mandi, Cuenca, Moreno, Chukwueze, Morlanes, Trigueros, Baena, Pino, Danjuma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lech Poznan Villarreal vedono leggermente favorita la compagine spagnola. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria dei polacchi è a 2,95, il pareggio è quotato 3,25, mentre il successo del Sottomarino Giallo è a 2,35. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 2,02 e Over 2,5 a 1,70. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,72 e 2,00.

