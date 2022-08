DIRETTA LEEDS CHELSEA/ Streaming video tv: insidie per gli ospiti? (Premier League)

Diretta Leeds Chelsea: i pronostici verranno smentiti?

La diretta di Leeds Chelsea si giocherà alle ore 15.00 di questa Domenica 21 Agosto, e potrebbe sorprendere i tifosi neutrali amanti del calcio inglese: infatti seppur ad un primo sguardo questa partita potrebbe veder già i Blues portare a casa i tre punti, la realtà è ben diversa: il Chelsea nelle ultime due partite ha faticato molto a portare il risultato a casa, se infatti viene da un pareggio contro gli Spurs di Conte, nella prima partita di Premier il Chelsea ha faticato molto a trovare la via del goal contro una squadra modesta come quella dell’Everton.

Il Leeds invece arriva a questa partita a pari punti con il Chelsea, a differenza di questi ultimi però i ragazzi di Marsch non hanno fatto fatica a gonfiare la rete: 4 goal nelle ultime due partite sinonimo di un calcio propositivo che potrebbe dare molto fastidio ai blues, che ancora devono trovare la quadra in difesa dopo l’arrivo di Koulibaly. Insomma, la diretta di Leeds Chelsea ha tutto per essere veramente divertente e intrattenente come da consuetudine del calcio inglese degli ultimi anni.

Diretta Leeds Chelsea streaming video tv, dove vederla?

Come da anni ormai per vedere le partite di Premier League, ecco che per usufruire della diretta tv di Leeds Chelsea bisognerà collegarsi ai canali di Sky Sport o in alternativa accedere alla piattaforma di NowTv per la diretta streaming video.

Probabili formazioni Leeds Chelsea

Prima della diretta di Leeds Chelsea vediamo come si andranno a schierare sul rettangolo da gioco le due squadre esaminando le probabili formazioni: i padroni di casa schiereranno probabilmente un 4-2-3-1 con Rodrygo sugli scudi, il trequartista brasiliano infatti in questo modulo riesce a rimanere per tutta la partita al centro del gioco e a rendersi sempre pericoloso in fase offensiva come dimostrano i due goal messi a segno nell’ultima trasferta contro il Southampton.

Nelle file del Chelsea invece il tecnico Tuchel ha rivoluzionato il modulo della squadra passando da un 3-4-2-1 ad un 3-5-2 senza punti di riferimento con Havertz e Sterling come punte centrali. La squadra deve ancora digerire questo nuovo approccio tattico, infatti i Blues stanno faticando molto in questo inizio di campionato, con i tifosi che si chiedono se non il sia il caso di ritornare al glorioso 3-4-2-1 con cui il Chelsea ha alzato la Champions al cielo? Solo il tempo ce lo dirà, ma ovviamente la squadra di Londra punta come tutti gli anni a vincere la Premier League.

Quote e Pronostici

Aspettando la diretta tra Leeds Chelsea vediamo quali quote ha riservato Snai per il pronostico su questa partita: vittoria dei padroni di casa quotata a 5,95 con il segno 1, pareggio a 4,48 (naturalmente segno X) e per la vittoria del Chelsea invece ecco il segno 2 a 1,60.

