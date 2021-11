DIRETTA/ Legia Napoli video streaming tv: l’arbitro sarà Lawrence Visser

DIRETTA LEGIA VARSAVIA NAPOLI: L’ARBITRO

La diretta di Legia Varsavia Napoli è nelle mani di Lawrence Visser, arbitro belga: gli assistenti in campo saranno Yves De Neve e Ruben Wuns, avremo poi il quarto uomo Bram Van Driessche e Benoit Millot al Var con Erik Lambrechts all’Avar. Studiamo allora le cifre di Visser per questa stagione: le partite dirette sono 11 con una media alta di ammonizioni (5,6 per gara), tante anche le espulsioni che sono state 5 (due per rosso diretto) con 4 calci di rigore assegnati.

Di queste 11 gare, 8 hanno riguardato la Jupiler Pro League e cioè il principale campionato belga; in Europa, Visser aveva diretto Real Madrid Sheriff lo scorso 28 settembre, partita nella quale la matricola moldava aveva fatto un colpo gigantesco imponendosi al Santiago Bernabeu, e volando a punteggio pieno nel girone. Troviamo poi Alashkert Kairat Almaty per il preliminare di Europa League e Copenaghen Sivasspor per quello di Conference League: nella prima di queste due partite Visser aveva estratto ben 10 cartellini, ovvero 8 ammonizioni, un’espulsione per doppio giallo e anche un rosso diretto. Legia Varsavia e Napoli dovranno fare parecchia attenzione… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LEGIA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Legia Napoli è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LEGIA VARSAVIA NAPOLI: SPALLETTI INARRESTABILE!

Legia Napoli, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18.45 presso lo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Dopo la falsa partenza nel girone con il pareggio in casa del Leicester e la sconfitta casalinga contro lo Spartak Mosca, il Napoli nel match d’andata è rientrato in carreggiata battendo 3-0 i polacchi che comunque continuano a comandare il girone a quota 6 punti. Una vittoria a Varsavia permetterebbe però ai partenopei di balzare in testa alla classifica del raggruppamento, piazzando il sorpasso.

In Serie A la squadra allenata da Luciano Spalletti continua a volare e dopo la vittoria a Salerno è salita a quota 31 punti su 33 complessivamente disponibili. Continua l’appassionante duello con il Milan, ma l’Europa non vuole essere derubricata a mero fronte alternativo nella stagione degli azzurri. Il Legia nel campionato polacco continua a soffrire ed è sorprendentemente al terzultimo posto in classifica dopo la sconfitta interna contro il Pogon, subendo addirittura la quinta sconfitta consecutiva in campionato dopo aver cominciato invece l’Europa League con due successi di fila.

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Legia Napoli, match che andrà in scena allo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia. Per il Legia, Marek Golebiewski schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Miszta; Kedrzejcyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins, Mladenovic; Josué; Emreli. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Zambo Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia per la diretta di Legia Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legia con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.37.



