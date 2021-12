DIRETTA/ Legia Spartak Mosca (risultato 0-1) streaming video tv: gestione russa!

DIRETTA LEGIA SPARTAK MOSCA (RISULTATO 0-1): I RUSSI AMMINISTRANO IL VANTAGGIO

Comincia il secondo tempo della diretta di Legia Spartak Mosca. Nella prima frazione, il Legia ha avuto il possesso palla per buona parte di tempo, con i russi che hanno poi reagito sbloccando il risultato con Bakaev. Nella ripresa, lo Spartak continua a spingere, con l’obiettivo di realizzare la seconda rete e chiudere definitivamente l’incontro. Moses tra i più vivaci nella formazione russa.

Al 56′ ci prova il Legia. Josue calcia direttamente da calcio di punizione, con la palla che sfila di poco a lato, brivido per lo Spartak. I russi provano quindi a gestire il vantaggio, cercando di addormentare la partita con un lungo possesso palla. Poche emozioni in questo secondo tempo, con il risultato che resta quindi in favore dello Spartak Mosca. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA LEGIA SPARTAK MOSCA (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Si chiude il primo tempo della diretta di Legia Spartak Mosca. Dopo il vantaggio della compagine russa, realizzato da Bakaev, il Legia prova a reagire dalla distanza. Al 21′ ci prova prima Slisz, trovando il muro difensivo, dopo pochi secondi è Josue che fa partire un tiro ben indirizzato, ma Selikhov fa sua la palla. Il Legia continua a spingere, ma con attenzione, lo Spartak controlla il vantaggio.

Al 35′ Spartak Mosca vicinissimo al raddoppio. Grande azione sulla sinistra dei russi, palla al centro per Ignatov, che calcia a botta sicura, ma trova una grande risposta di Boruc a sbarrare la strada. La partita sembra ora in controllo dei russi, con il Legia che non riesce a creare pericoli. Nei minuti conclusivi della prima frazione non succede più nulla, il primo tempo si conclude quindi con lo Spartak Mosca in vantaggio per 0-1. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA LEGIA SPARTAK MOSCA (RISULTATO 0-1): BAKAEV SBLOCCA IL PUNTEGGIO

Comincia la diretta di Legia Spartak Mosca. Le squadre sono schierate in campo e sono pronte a dare inizio alla gara valevole per la sesta e ultima giornata del girone C di Europa League. Il primo tempo si apre con una fase di studio delle due compagini, e il gioco si sviluppa principalmente a centrocampo. Il Legia muove palla, ma non riesce a trovare varchi nella difesa russa.

Il primo tentativo del match arriva al 7′, ed è di marca russa. Ignatov prova a sorprendere il portiere di casa, ma la conclusione è fuori misura, con la palla che si spegne sul fondo. Al 17′ lo Spartak va in vantaggio. Errore in disimpegno di Nawrocki, che serve involontariamente Bakaev. Il numero 10 porta palla, arriva al limite dell’area, sterza verso il centro e batte Boruc con un perfetto mancino a giro, 0-1. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA LEGIA SPARTAK MOSCA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Legia Spartak Mosca inizia e sarà una partita da seguire con grande attenzione da parte dei tifosi partenopei. Diamo allora uno sguardo alle principali statistiche delle due squadre, che ci dicono come il Legia Varsavia abbia 6 punti in classifica, frutto di due vittorie e tre sconfitte nelle prime cinque giornate, con differenza reti pari a -6 per il Legia Varsavia, dal momento che la compagine polacca ha segnato quattro gol ma ne ha incassati ben dieci finora.

Dall’altra parte, lo Spartak Mosca che è solamente un punto più avanti a quota 7, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime cinque giornate, nove gol segnati e altrettanti subiti che portano la differenza reti dello Spartak Mosca logicamente a zero, in perfetto equilibrio. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: devono diventare protagonisti i giocatori in campo, perché Legia Spartak Mosca sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LEGIA SPARTAK MOSCA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Legia Spartak Mosca sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su DAZN.

LEGIA SPARTAK MOSCA: L’ARBITRO

Legia Spartak Mosca sarà diretta questa sera nella capitale polacca dall’arbitro sloveno Matej Jug, al quale è stata affidata la direzione di questo incontro valido per la sesta e ultima giornata del girone C di Europa League. Presentiamo allora più nel dettaglio questo fischietto sloveno: Matej Jug è nato il 25 settembre 1980 (era ancora Jugoslavia unita), è arbitro dal 1997, ha debuttato nel massimo campionato sloveno nel 2004 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale FIFA con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

In questa edizione della Europa League sarà già la quarta presenza per il signor Matej Jug: nelle tre precedenti spicca in ottica italiana Galatasaray Lazio 1-0, partita con quattro cartellini gialli. In totale, nei tre incontri già diretti da Jug, si contano ben 20 ammonizioni (nove in Sparta Praga Lione), una espulsione comminata per somma di ammonizioni e un calcio di rigore assegnato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTA TENSIONE!

Legia Spartak Mosca, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 18.45 presso lo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Tutto è ancora possibile nell’incrocio tra le due formazioni: il Legia a quota 6 punti può ancora qualificarsi, approfittando magari di una vittoria del Napoli contro il Leicester o viceversa. Lo Spartak Mosca con un successo sarebbe sicuro del passaggio del turno, altrimenti con un pari sarebbe in bilico rispetto al risultato di Napoli.

La formazione polacca era partita alla grande con due vittorie consecutive ma ha poi perduto le successive tre e ora rischia di restare fuori da tutto, mentre con un risultato positivo i russi sarebbero almeno sicuri del ripescaggio in Conference League, anche se l’ultima vittoria sul Napoli nella precedente giornata della fase a gironi ha sicuramente aumentato le aspettative della formazione russa che vede la possibilità di avanzare nella competizione farsi concreta.

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA SPARTAK MOSCA

Le probabili formazioni della diretta Legia Spartak Mosca, match che andrà in scena allo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia. Per il Legia, Czesław Michniewicz schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boruc; Ribeiro, Holownia, Wieteska, Nawrocki; Slisz; Kharatin, Josué, Martins, Mladenovic; Emreli. Risponderà lo Spartak Mosca allenato da Rui Vitoria con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Selikhov; Denisov, Gigot, Dzhikiya, Ayrton; Moses, Ignatov, Hendrix, Bakaev; Melkadze, Promes.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Legia Spartak Mosca, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2.80 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.45 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.40 volte l’importo investito.



