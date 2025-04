DIRETTA LEGIA VARSAVIA CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Legia Varsavia Chelsea è dietro l’angolo e ci consegna anche la prima sfida ufficiale tra queste due squadre. Il Legia Varsavia ha già affrontato rivali inglesi, per un totale di otto partite: tra le big abbiamo il Manchester United, incrociato in un momento storico per i polacchi: la semifinale di Coppa delle Coppe 1990-1991, purtroppo il ko casalingo per 3-1 (Brian McClair, Mark Hughes e Steve Bruce a rimontare il gol di Jacek Cyzio) avevano reso quasi superflua la partita di Old Trafford, in cui era finita 1-1. Il Legia Varsavia tuttavia ha ottenuto tre vittorie contro le inglesi: ha battuto Blackburn, Aston Villa e Leicester.

Da ricordare in particolar modo la sfida di Champions League nel girone, stagione 1995-1996: il Legia aveva tenuto la porta inviolata contro i recenti vincitori della Premier League, che potevano schierare Alan Shearer e Chris Sutton ma erano rimasti a secco. A Varsavia aveva risolto Jerzy Podbrozny; il Legia Varsavia si era qualificato ai quarti, ma era stato eliminato dal Panathinaikos che aveva vinto 3-0 ad Atene, dopo il pareggio a reti bianche in Polonia. Cosa succederà invece questa sera contro i Blues? Stiamo per scoprirlo insieme: mettiamoci comodi, la diretta Legia Varsavia Chelsea prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

LEGIA VARSAVIA CHELSEA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Legia Varsavia Chelsea in tv sarà riservata agli abbonati Sky Sport, Sky Go e Now TV saranno quindi le opzioni per la diretta streaming video.

POLACCHI PER L’IMPRESA

Seguiremo la grande favorita per la vittoria finale alle ore 18.45 oggi, giovedì 10 aprile 2025: la diretta Legia Varsavia Chelsea sarà l’andata del quarto di Conference League che naturalmente vedrà tutti gli occhi sui Blues di Enzo Maresca. Finora il cammino del Chelsea è stata una marcia trionfale, tanta è stata la superiorità degli inglesi su tutte le rivali affrontate in precedenza – sulla carta, anche per il Legia Varsavia il compito sarà ai limiti del proibitivo, anche se bisogna lodare il calcio polacco che ha portato ben due squadre ai quarti.

Evidentemente, passeranno probabilmente tutte per la diretta Legia Varsavia Chelsea le speranze dei polacchi: serve necessariamente un bel risultato oggi per andare a Londra con almeno qualche speranza, mentre il Chelsea punterà a chiudere di fatto la pratica già oggi. Otto vittorie su otto nel tabellone principale, tra le quali addirittura un 8-0: forse anche fin troppo semplice, chissà se le difficoltà potranno cominciare più seriamente oggi in Polonia, oppure se anche nella diretta Legia Varsavia Chelsea sarà imposta la legge del più forte?

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA VARSAVIA CHELSEA

Qualche assenza per i padroni di casa allenati dal portoghese Gonçalo Feio nelle probabili formazioni per la diretta Legia Varsavia Chelsea, tra cui anche il capitano Kapustka. I polacchi dovrebbero schierarsi con un 4-3-3 con in porta Tobiasz, difensori centrali Pankov e Ziolkowski e i due terzini Wszolek a destra e Vinagre a sinistra. In mezzo al campo Augustyniak, supportato dalle mezzali Elitim e Morishita, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere le ali Chodyna e Luquinhas con Shkurin o Pekhart prima punta.

Defezioni anche per Enzo Maresca, che però potrà comunque proporre una formazione ad alto tasso tecnico pure a Varsavia. Indicato il 4-2-3-1 come modulo di riferimento e Sanchez come portiere, non è da escludere turnover rispetto al campionato con centrali Badiashile e Colwill più Malo Gusto e Cucurella come terzini. Conferme invece per Caicedo ed Enzo Fernandez in mediana, mentre Palmer potrebbe essere il trequartista titolare con Pedro Neto e Sancho ali e Nkunku o Jackson come centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE TINTI DI BLUES

Nemmeno il fattore campo dovrebbe salvare i polacchi. Le quote Snai offrono infatti a 1,55 il segno 2 per il pronostico sulla diretta Legia Varsavia Chelsea, mentre già il pareggio varrebbe 4,10 volte la giocata ed infine una vittoria dei padroni di casa è proposta a quota 5,25 sul segno 1.