Diretta Legia Varsavia Reggio Emilia/ Streaming video tv: andata quarti (Europe Cup)

DIRETTA LEGIA VARSAVIA REGGIO EMILIA: TORNA LA EUROPE CUP!

Legia Varsavia Reggio Emilia, in diretta dalla Cos Torwar alle ore 18:15 di mercoledì 9 marzo, si gioca per gara-1 dei quarti di finale di basket Europe Cup 2021-2022. Siamo al momento che aspettavamo: non è un dentro o fuori trattandosi di una serie ma la Reggiana, dopo aver superato il secondo girone in maniera abbastanza agevole (salvo un incredibile ko giocato in Belgio) testa ora la sua competitività nel tentativo di raggiungere la semifinale, incrociando un’avversaria che nella seconda fase del torneo ha vinto 4 partite perdendone 2 ma che resta ovviamente pericolosa, soprattutto arrivati a questo punto.

Ricordiamo che Reggio Emilia ha giocato domenica in campionato vincendo una partita molto importante contro Pesaro, che ha rilanciato la squadra di Attilio Caja verso i playoff; ora però il tecnico pavese e la società vogliono fare strada in Europe Cup e sanno che contro i polacchi ci sono ampie possibilità. Dunque mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul parquet della Cos Torwar, tra poco la diretta di Legia Varsavia Reggio Emilia prenderà il via e noi possiamo per il momento provare a presentarne i temi principali.

DIRETTA LEGIA VARSAVIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Legia Varsavia Reggio Emilia non dovrebbe essere garantita sui canali della nostra televisione: come sappiamo le partite di Europe Cup non sono trasmesse nel nostro Paese, ma c’è comunque l’alternativa garantita dalla federazione europea di pallacanestro. La visione sarà infatti garantita in diretta streaming video, dovrete dotarvi di apparecchi mobili e visitare il canale YouTube ufficiale della FIBA. Ricordiamo infine che sul sito della competizione, all’indirizzo fiba.basketball/europecup, troverete le informazioni utili come tabellino play-by-play e boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA LEGIA VARSAVIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Legia Varsavia Reggio Emilia dobbiamo innanzitutto riferire che la formula dei quarti di finale di Europe Cup prevede che le partite siano due: dunque non esattamente una serie, ma un’andata e ritorno nel cui contesto a determinare la squadra qualificata alle semifinali sarà ovviamente la differenza canestri, e dunque in caso di parità si andrà all’overtime. Reggio Emilia insomma può anche non vincere entrambe le partite, ma mantenere un quoziente canestri favorevole; sia come sia, almeno nelle previsioni della vigilia è del tutto lecito pensare che la Reggiana sia favorita rispetto al Legia Varsavia, che nel gruppo I è giunto secondo alle spalle del Leiden e precedendo Parma Perm e Bayreuth, ma che comunque nel girone precedente aveva sempre vinto facendo fuori Oradea, Porto e Szonoki Olajbányász.

Il roster a disposizione di Attilio Caja è di qualità e costruito sicuramente per arrivare in fondo a una competizione come la Europe Cup, e non dobbiamo dimenticare che lo stesso allenatore aveva conosciuto e giocato la semifinale della competizione quando sedeva sulla panchina di Varese. Vedremo insomma, è chiaro che iniziare con una vittoria in trasferta avvicinerebbe non di poco l’obiettivo ma come sempre parlerà il parquet, noi possiamo solo sperare che nella diretta di Legia Varsavia Reggio Emilia la Unahotels possa giocare come sa e andare incontro a un risultato positivo.



