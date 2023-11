DIRETTA/ Legnago Pro Patria (risultato finale 1-1): Pitou risponde a Rocco (25 novembre 2023)

DIRETTA LEGNAGO PRO PATRIA (RISULTATO 1-1): PITOU RISPONDE A ROCCO

Inizia la ripresa tra Legnago Salus e Pro Patria. Pitou! La sblocca la Pro Patria. Bel destro da posizione centrale che supera Fortin. Rocco! Pareggiano i padroni di casa! Flipper in area di rigore, rimpallo a favore di Rocco che in area non fallisce. Secondo tempo che, dopo le due reti nel giro di otto minuti, è calato d’intensità. Due squadre che sembrano voler accontentarsi del pari. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

ESPULSO STANZIANI

Inizia il match tra Legnago Salus e Pro Patria. Ci prova subito Marano, salva Fortin. Tanti i cartellini gialli e poche le emozioni in campo. Pitou in mezzo da angolo, colpo di testa che non trova la porta. Siamo giunti alla mezzora di gioco, non si sblocca il match. Stanzani protesta dalla panchina e viene espulso. Mancano pochi minuti alla fine della prima frazione di gara. Termina a reti bianche il primo tempo. (agg. Umberto Tessier)

LEGNAGO PRO PATRIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

SI GIOCA

la diretta della sfida che vede affrontarsi Legnago Pro Patria presenta due formazioni che si ritrovano rispettivamente in classifica all’undicesimo e diciassettesimo posto. Partendo dai padroni di casa si evidenzia subito come abbiano raccolto 18 punti in 14 partite. Il sogno da parte della formazione biancoazzurra è quello di ottenere l’accesso ai play off al momento distanti solamente una posizione. L’inizio di campionato da parte dei padroni di casa è stato ottimo, salvo poi subire una brusca fermata nel mese di ottobre con quattro sconfitte su 5 partite.

Nel mese di novembre il Legnago è tornato a sorridere con una vittoria e due pareggi. Il miglior marcatore della formazione risulta essere l’attaccante Daniele Rocco con sei reti. Ospiti che si trovano in mezzo alla lotta per non retrocedere. I punti raccolti sono 13 in 14 partite mentre i gol realizzati e subiti risultano essere rispettivamente 12 e 22. Pro Patria che non brilla per dati statistici risultando essere la quarta difesa più battuta di questo campionato e il terzo attacco peggiore. (Marco Genduso)

I PADRONI DI CASA BISSERANNO?

La diretta Legnago Pro Patria, in programma sabato 25 ottobre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie C Girone A. I biancoazzurri sono reduci da una vittoria contro il Vicenza per 1-0 che ha messo fine ad una striscia negativa di cinque partite consecutive senza successo (3 sconfitte e 2 pareggi). La vittoria mancava infatti dal 13 ottobre in occasione del 4-0 sul campo del Fiorenzuola.

La Pro Patria invece non è ancora riuscita ad uscire da una crisi che dura ormai da tre partite che è costata sei punti in campionato, ovvero le sconfitte contro Pro Vercelli e Vicenza, e l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano sempre del Vicenza. In quella gara sono serviti i supplementari a sancire la squadra vincitrice vale a dire il Vicenza grazie alla rete di Tronchin.

LEGNAGO PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Legnago Pro Patria vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Fortin, difesa a tre composta da Sbampato, Motoc e Noce. Esterni Muteba e Mazzali con van Ransbeeck e Diaby al centro. In attacco ci saranno Giani e Rocco con alle loro spalle Franzolini.

La Pro Patria risponde col 3-5-2 e con Rovida tra i pali. In difesa Minelli, Lombardoni e Moretti mentre a centrocampo Somma, Marano, Fietta, Ferri e Ndrecka a chiudere il reparto. In attacco Castelli affiancherà Pitou.

LEGNAGO PRO PATRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse diLegnago Pro Patria danno per favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo William Hill, l’X vale 2.90 mentre il 2 fisso leggermente di più, 3.20.

L’Over 2.5 risulta più alto dell’Under dato che lo troviamo a 2.30 contro 1.57 mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 2 e 1.73.











