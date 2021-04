DIRETTA/ Legnago Salus Arezzo, streaming video tv: all’andata fu pari per 1-1

DIRETTA LEGNAGO SALUS AREZZO: LO STORICO

C‘è un solo precedente per la diretta di Legnago Salus Arezzo che ci porta indietro alla gara d’andata, ma si gioca per la prima volta in questo stadio come gara di fatto inedita. Il match disputato il 23 dicembre scorso è terminato col risultato finale di 1-1. Gli ospiti sembravano essere in totale controllo con Davide Luppi che aveva sbloccato la gara al minuto 35. Quando tutto si avviava verso il finire i biancoazzurri gettavano alle ortiche però tre punti che sarebbero stati molto importanti. Aniello Cutolo al minuto 88 non si faceva pregare e realizzava un calcio di rigore di sicura importanza per i suoi, che permetteva così agli aretini di mettere un punto in cascina. Nel finale il match diventava anche abbastanza nervoso con un rosso a Morselli che prendeva due gialli nel giro di 3 minuti. Si tratta di una gara importante questa per la corsa nella zona salvezza visto che entrambe stanno provando a rimanere in categoria e abitano la zona playout. Come andrà? Staremo a vedere.

DIRETTA/ Virtus Verona Sambenedettese, streaming tv: pochi precedenti ufficiali

DIRETTA LEGNAGO SALUS AREZZO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Arezzo non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE/ Streaming tv: pochi i precedenti del match

PUNTI PESANTI!

Legnago Salus Arezzo, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Probabilmente decisiva per la salvezza questa partita che vede i veronesi a -3 dalla Vis Pesaro sestultima e con la prospettiva di una salvezza diretta ancora concreta.

L’Arezzo resta penultimo in classifica proprio grazie alla vittoria per 4-2 ottenuta contro la Vis Pesaro, anche se il Ravenna resta a contatto e la retrocessione diretta è un pericolo ancora incombente per i toscani. L’ultima giornata disputata ha regalato comunque squilli importanti da parte di entrambe le formazioni. Anche il Legnago Salus ha ottenuto una vittoria fondamentale sul campo del Mantova, seconda vittoria consecutiva in trasferta anche se nel mezzo il club veneto ha dovuto subire una battuta d’arresto interna contro il Sudtirol: tutto ancora possibile e aperto, ma la squadra che si fermerà in questo scontro salvezza non potrà sottovalutare le conseguenze dello stop.

DIRETTA/ Matelica Fano streaming video tv: otto i testa a testa ufficiali

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS AREZZO

Le probabili formazioni della sfida tra Legnago Salus e Arezzo allo stadio Mario Sandrini. I padroni di casa allenati da Giovanni Colella scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Pizzignacco; Ricciardi, Pellizzari, Perna, Girgi; Antonelli, Yabre, Laurenti; Lazarevic, Buric; Grandolfo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Stellone con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Sala; Luciani, Sbraga, Pinna, Ventola; Arini, Benucci, Altobelli; Di Grazia, Carletti, Cutolo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Legnago Salus Arezzo, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.25 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA