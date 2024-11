DIRETTA LEGNAGO SALUS CARPI, IN PALIO PUNTI SALVEZZA PER CONTINI

Continua il Girone B di Serie C e lo fa con la diretta Legnago Salus Carpi valida per la diciassettesima giornata. Il calcio d’inizio è fissato alle 17,30 di sabato 30 novembre 2024. Questa sarà una partita delicatissima che potrebbe già dare indicazioni per la lotta salvezza. Il Legnago Salus è ultimo in classifica con tre punti di ritardo dalla penultima ed una serie di sei partite senza vittoria prolungata nell’ultima giornata con il pareggio in casa della Pianese. Meglio il Carpi che è fermo in dodicesima posizione ma ha perso le ultime due giornate contro Gubbio e Ternana.

DIRETTA LEGNAGO SALUS CARPI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Legnago Salus Carpi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky che trasmetterà la partita anche sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà anche disponibile la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni del match con aggiornamenti costanti.

LEGNAGO SALUS CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa delicata partita. Il Legnago Salus di Contini dovrà fase a meno dello squalifica Ruggeri sull’esterno e giocherà con la coppia formata da Venturino Muteba e Da Pozzo. Svidercoschi sarà ancora l’unica punta con Demirovic e Palazzino alle sue spalle e sostenuti a loro volta da Bombagi e Franzolini a centrocampo.

4-3-1-2, invece, per il Carpi di Serpini che rimette in campo Saporetti insieme a Gerbi come coppia d’attacco e con Cortesi ad agire come trequartista. La difesa sarà a quattro e potrebbe essere composta da Rossini e Zangoni al centro con Verza e Tcheuna come terzini.

