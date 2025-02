DIRETTA LEGNAGO SALUS ENTELLA (RISULTATO LIVE 0-0): INTERVALLO

Si chiude a reti inviolate il primo tempo della diretta di Legnago Salus ed Entella, con le difese fin qui protagoniste e pochissime vere occasioni da gol. Gli ospiti si rendono finalmente pericolosi nel finale di frazione grazie a una bella iniziativa di Franzoni, che con un inserimento dalla mediana riesce a creare superiorità numerica in area avversaria.

Il suo tiro, però, si spegne a lato di pochi centimetri, lasciando il risultato fermo sullo 0-0. Il Legnago ha mantenuto un buon possesso palla, ma senza trovare spazi utili per impensierire la difesa ligure. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LEGNAGO SALUS ENTELLA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Legnago Salus Entella iniziano la diretta sullo 0-0, con i padroni di casa che provano a prendere l’iniziativa. Gli ospiti si difendono con ordine, lasciando pochi spazi, ma Spalluto riesce comunque a rendersi pericoloso con due tentativi verso la porta.

Tuttavia, in entrambe le occasioni, il portiere avversario si fa trovare pronto e neutralizza senza difficoltà. Il Legnago continua a spingere, mentre l’Entella attende il momento giusto per colpire in ripartenza. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LEGNAGO SALUS ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Andiamo adesso nell’angolo delle statistiche per la diretta di Legnago Salus Entella, il nostro obiettivo come di consueto è capire chi tra le due formazioni avrà il benestare delle statistiche per la vittoria finale. Per capirlo ovviamente faremo riferimento ai dati che mette a disposizione la Serie C. I padroni di casa sono al difesa più battuta dell’intero campionato, possiamo anche aggiungere di tutti e tre i gironi di Serie C. Subiscono in media due gol a partita, le cose vanno leggermente meglio rispetto ad inizio stagione dove invece ne prendevano 2,5.

L’Entella invece è uan delle difese meno battute del campionato, al secondo posto con 0,8 gol subiti ogni novanta minuti. L’attacco non è stratosferico ma fa il suo, quasi 1,6 gol ogni giornata il che permette alla squadra di vincere il 40% delle gare a cui prende parte. Vinceranno loro? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Legnago Salus Entella, il match sta per avere il suo fischio di inizio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LEGNAGO SALUS ENTELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Legnago Salus Entella è su Sky o su Now. Gli iscritti ad almeno una di queste due piattaforme potranno vedere il match in streaming con le appe di Sky Go e Now tv oltre a poter sintonizzare la tv sul canale Sky Sport 253.

LEGNAGO SALUS ENTELLA, SQUADRE DAVVERO AI POLI OPPOSTI

Si comincia domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15:00 per la diretta Legnago Salus Entella. Allo Stadio Mario Sandrini di Legnago si tiene un faccia a faccia molto interessante tra l’ultima e la prima della classe per quanto riguarda il girone B di Serie C per la stagione 2024/2025. I padroni di casa occupano infatti la ventesima posizione con i loro quindici punti, a dodici lunghezze di distacco dal Campobasso, prima squadra al momento aritmeticamente salva. La vittoria per i biancoblu continua a mancare dai primi giorni dello scorso mese di dicembre ed arrivano dall’ennesima sconfitta in questo caso maturata contro il Pineto.

Se da un lato i tre punti significherebbero poter agganciare il Sestri Levante, sempre che quest’ultimo non vinca a pareggi, dall’altro per gli ospiti vorrebbe dire evitare di essere raggiunti dalla Ternana. I liguri, dopo essere stati rallentati dal pareggio col Pescara, sono tornati a vincere subito abbattendo la Spal e vorrebbero ora inanellare una nuova serie di vittorie consecutive in modo tale da mantenere il primato solitario senza troppi affanni e centrare la promozione nel campionato di Serie B.

DIRETTA LEGNAGO SALUS ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Difficile decifrare le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Entella parlando dei padroni di casa, che non è detto riutilizzino il modulo 4-3-1-2 con Perucchini, Zanetti, Noce, Ampollini, Tanco, Franzolini, Diaby, Leoncini, Bombagi, Svidercoschi e Spalluto avendo perso in questo modo lo scorso weekend. Più semplice suggerire che mister Gallo impieghi ancora il 3-5-2 con Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti, Di Noia, Karic, Franzoni, Di Mario, Casarotto e Castelli per i suoi biancocelesti avendo invece sconfitto la Spal con questo schieramento.

DIRETTA LEGNAGO SALUS ENTELLA, LE QUOTE

Partita decisamente a senso unico quella che ci prospettano le quote dei bookmakers in merito alla diretta Legnago Salus Entella. Gli ospiti sono i super favoriti per il successo con il 2 fissato a solo 1.40 per esempio da un’agenzia di scommesse come Snai che paga invece persino a 7.25 l’1 e dunque l’eventuale vittoria dei padroni di casa. Un altro risultato da tenere conto è il pareggio dato che l’x viene indicato a 3.85.