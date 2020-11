Diretta/ Legnago Salus Feralpisalò (Serie C) streaming video: esame per la matricola

DIRETTA LEGNAGO SALUS FERALPISALÒ: SFIDA IN EQUILIBRIO

Legnago Salus Feralpisalò, domenica 1 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Mario Sandrini, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Importante esame per la matricola veronese, che si trova di fronte una squadra come i Leoni del Garda che ha appena ritrovato il passo giusto per puntare al vertice della classifica. La Feralpisalò ha infatti battuto con un travolgente 3-0 il Ravenna dopo il pareggio esterno a Modena e, complici i risultati che hanno compresso molto la graduatoria del girone B, si è ritrovata di nuovo a una sola lunghezza dalla coppia di testa composta da Padova e Sudtirol. Dall’altra parte c’è però un Legnago duro da battere, che ha finora perso un solo incontro, nell’ultimo match interno disputato contro il Perugia, ritrovando compattezza nella scorsa trasferta sul campo del Gubbio, uno 0-0 che ha permesso al Legnago di muovere di nuovo la classifica e di tenersi lontano dalla zona calda del raggruppamento, con 10 punti ottenuti nelle prime sette partite disputate, anche grazie a un’eccellente difesa che ha incassato solo 5 gol.

DIRETTA LEGNAGO SALUS FERALPISALÒ IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Feralpisalò sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS FERALPISALO’

Le probabili formazioni di Legnago Salus Feralpisalò, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Bagatti con un 4-3-1-2: Pizzignacco, Ricciardi, Perna, Bondioli, Zanoli. Bulevardi, Yabre, Ranelli, Giacobbe, Morselli, Grandolfo. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Pavanel schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: De Lucia; Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni, Scarsella, Carraro, Gavioli; Ceccarelli, De Cenco, Tulli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Legnago Salus e Feralpisalò queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.80, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.55.



