Diretta/ Legnago Salus Feralpisalò streaming video e tv. Leoni “acciaccati” (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS FERALPISALÒ: OSPITI FAVORITI!

Legnago Salus Feralpisalò, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. I Leoni del Garda arrivano a questa trasferta acciaccati dopo lo 0-3 subito in casa contro la Pro Vercelli. Una delle giornate stagionali più brutte dei lombardi, resa meno amara solo dal contemporaneo ko del Renate che ha permesso alla Feralpisalò di mantenere il terzo posto in coabitazione con le Pantere.

DIRETTA/ Pergolettese Legnago (risultato finale 1-1): Moreo risponde ad Antonelli

Il Legnago Salus è da solo al momento il fanalino di coda della classifica del girone A, anche dopo l’ultimo pari in casa della Pergolettese nel turno infrasettimanale. Il Legnago non vince da 8 partite consecutive ed è al momento a -2 da Giana Erminio e Pro Sesto. All’andata goleada della Feralpisalò che ha battuto 5-1 il Legnago, il primo novembre 2020 ultimo precedente in casa dei veronesi terminato in parità con il punteggio di 1-1.

Diretta/ Feralpisalò Pro Vercelli (risultato finale 0-3): doppietta di Della Morte!

DIRETTA LEGNAGO SALUS FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Legnago Salus Feralpisalò di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Feralpisalò, match che andrà in scena al Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago, Michele Serena schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Enzo; Bruno, Bondioli, Stefanelli, Rossi; Lollo, Yabrè, Paulinho; Buric, Contini, Gomez, Lollo, Buric. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia, Pisano, Salines, Bacchetti, Corrado; Balestrero, Carraro, Hergheligiu; Di Molfetta, Miracoli, Luppi.

DIRETTA/ Pro Sesto Feralpisalò (risultato finale 0-1): Balestrero in extremis!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA