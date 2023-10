DIRETTA/ Legnago Salus Giana Erminio video streaming tv: appena 2 precedenti (Serie C, 7 ottobre 2023)

DIRETTA LEGNAGO SALUS GIANA ERMINIO: TESTA A TESTA

La diretta del match tra Legnago Salus Giana Erminio pone di fronte due squadre che si sono affrontate ben due volte in passato. Gli unici due scontri tra queste due formazioni sono stati evidenziati nella stagione 2021-2022: il tabellino recita un successo per il Legnago ed un risultato di pareggio. Partiamo dal primo match, terminato con il risultato di 0-1 per il Legnago grazie alla rete firmata al minuto 23 dall’attaccante Nikola Buric, di ritorno ai biancazzurri dopo aver giocato la scorsa stagione al Novara.

Dopo la vittoria esterna contro il Giana Erminio, padroni di casa che non sfruttano il fattore campo e non vanno oltre al pareggio con il risultato di 0-0. Partita contornata da ben 7 ammonizioni, giocata nel Febbraio del 2022. Oggi le due formazioni tornano in campo a distanza di più di un anno e si affronteranno con la posta in palio dei tre punti per il campionato di Lega Pro girone A. (Marco Genduso)

LEGNAGO SALUS GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Giana Erminio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Giana Erminio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Legnago Salus Giana Erminio, in diretta sabato 7 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. I veronesi si presentano all’appuntamento lanciati da due vittorie consecutive, l’ultima sul campo dell’Albinoleffe, anche se in Coppa Italia il Legnago Salus ha dovuto alzare bandiera bianca, sconfitto in casa dal Padova martedì scorso.

Più indietro la Giana Erminio che ha raccolto finora 4 punti in campionato, con la formazione di Gorgonzola sconfitta in casa dall’Arzignano nell’ultimo turno disputato, con un solo punto conquistato dai lombardi nelle ultime 5 partite disputate. In Coppa Italia di Serie C però è arrivata la vittoria della Giana Erminio in casa della Pro Sesto, col passaggio del turno che può sicuramente regalare fiducia anche in vista campionato alla Giana.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Muteba, Viero, Casarotti, Mazzali; Van Ransbeeck, Svidercoschi, Rocco. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zacchi Previtali, Ferrante, Minotti, Groppelli, Franzoni, Marotta, Ballabio, Lamesta, Fumagalli, Barzotti.

LEGNAGO SALUS GIANA ERMINIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











