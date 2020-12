Diretta/ Legnago Salus Imolese (Serie C) streaming video e tv: punti che pesano

DIRETTA LEGNAGO SALUS IMOLESE: SFIDA IMPORTANTE PER LE DUE FORMAZIONI

Legnago Salus Imolese, in diretta presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Punti che pesano in ballo in questo recupero infrasettimanale tra due formazioni che stanno vivendo un momento particolarmente complicato. La crisi dell’Imolese al momento è la peggiore della Serie C, gli emiliani sono stati infatti costretti a subire 6 sconfitte consecutive e hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 8 partite disputate in campionato. Non vanno meglio le cose ai veronesi che perdendo di misura in casa del Sudtirol hanno allungato a 10 la striscia di partite senza ottenere la vittoria in campionato. Perdendo 1-2 in casa contro la Vis Pesaro, l’Imolese ha almeno interrotto un digiuno da gol che durava da 7 partite consecutive, serie interrotta dalla rete di Morachioli. Il Legnago dalla sua non segna da 3 partite consecutive, match contro Cesena, Fano e Sudtirol in cui i veneti hanno perso sempre col medesimo punteggio, 0-1.

DIRETTA LEGNAGO SALUS IMOLESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Imolese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS IMOLESE

Le probabili formazioni di Legnago Salus Imolese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Bagatti con un 4-3-1-2: Pizzignacco, Zanoli, Pellizzari, Bondioli, Girgi; Bulevardi, Giacobbe, Antonelli; Morselli; Luppi, Chakir. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Cevoli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2: Siano; Pilati, Carini, Tonetto; Cerretti, Torrasi, Provenzano, Rondanini; Morachioli; Lombardi, Polidori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Legnago Salus e Imolese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.55.



