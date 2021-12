DIRETTA/ Legnago Salus Juventus U23 video streaming tv: sarà la prima volta

DIRETTA LEGNAGO SALUS JUVENTUS U23: TESTA A TESTA

Alla vigilia della diretta di Legnago Salus Juventus U23 pure ci accorgiamo subito che tale incontro per la 19^ giornata della Serie C è del tutto inedito: mai prima d’ora le due formazioni si sono trovate l’una in fronte all’altra. Senza dunque dati storici a cui far riferimento, ecco che possiamo comunque utilizzare i dati forniti dal portale specializzato Transfermarkt per mettere a confronto le due società. Dati alla mano dunque scopriamo che il valore complessivo della rosa della Salus si aggira sui 3.05 milioni di euro e che dunque il valore medio dei giocatori biancazzurri sul mercato rimane di circa 117 mila euro.

Nella squadra di Colella pure spicca come giocatore “più prezioso” il nome di Gianluca Contini, la cui valutazione sul mercato rimane di 400 mila euro. Cifre nettamente superiori per la Juventus U23, la cui rosa sul mercato pure vanta un valore di 1238 milioni di euro, per una valutazione media a giocatore bianconeri di circa 427 mila euro. Pure va detto che tra le file di Mister Zauli, big del mercato rimane Marley Akè, il cui cartellino si aggira sui 2,50 milioni di euro. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LEGNAGO SALUS JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA IN EQUILIBRIO

Legnago Salus Juventus U23, in diretta sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento a caccia di una conferma, dopo un periodo contraddittorio: il Legnago Salus nell’ultimo turno di campionato disputato è tornato alla vittoria espugnando il campo dell’Albinoleffe, con i veronesi ora ad una sola lunghezza per uscire fuori dalla zona play off.

La Juventus U23 resta al sesto posto in classifica, appaiata alla Virtus Verona, dopo aver chiuso un periodo molto difficile con tre sconfitte consecutive per i giovani bianconeri. La squadra allenata da Lamberto Zauli è riuscita a tornare al successo battendo 2-1 in casa il Trento, anche se la Juve per puntare alle posizioni nobili della classifica dovrà sicuramente trovare un’altra continuità rispetto a quanto visto in questa prima metà di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Giovanni Colella schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Enzo; Ambrosini, Bondioli, Stefanelli; Rossi, Antonelli, Giacobbe, Ricciardi; Laurenti; Buric, Contini. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Israel; Leo, de Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti, Leone, Zuelli; Soulè, Pecorino, Akè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Sandrini di Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



