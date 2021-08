DIRETTA/ Legnago Salus Lucchese video streaming tv: l’analisi di Fracassi

DIRETTA LEGNAGO LUCCHESE: PARLA FRACASSI

Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta di Legnago Lucchese, ma prima di udire il fischio d’inizio ci pare interessante leggere le ultime parole di Stefano Fracassi, vice di Pagliuca alla guida del club toscano. Intervistato dalla Gazzetta Lucchese il tecnico si è detto entusiasta di scendere presto in campo, e carico di alte ambizioni per questa stagione: “Sicuramente il nostro obbiettivo è mantenere la categoria cercando una crescita costante partita dopo partita. Nella salvezza ci credo da subito. Giocheremo come ho detto partita dopo partita e sono convinto che con la cura Pagliuca i ragazzi andranno a mille. Lo staff è completo e competente e darà il massimo per questa causa.” Vedremo come andrà il debutto! (agg Michela Colombo)

DIRETTA LEGNAGO SALUS LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Lucchese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

BIG MATCH PER LA COPPA ITALIA SERIE C

Legnago Salus Lucchese, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Duri a morire entrambi i club che si presentano ai nastri di partenza della nuova stagione di terza serie dopo aver superato tante difficoltà. I veronesi l’anno scorso, di nuovo in Serie C dopo un’assenza che durava dagli anni ’40, hanno strappato la salvezza con coraggio, battendo il Ravenna ai play out e mettendo alle spalle tante preoccupazioni vissute nella prima vera stagione tra i professionisti.

La Lucchese non era riuscita ad evitare la retrocessione diretta, ma per il club rossonero l’estate, che in anni recenti aveva portato l’amarezza del fallimento, stavolta ha garantito la rinascita. Ripescaggio e ripartenza con Guido Pagliuca in panchina e la società che sta chiudendo velocemente gli arrivi di giocatori come Bensaja, Gibilterra, Bachini, Visconti, Eklu e Yakubiv per cercare di essere pronti per il via della stagione ufficiale, a partire da questo primo impegno di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS LUCCHESE

Le probabili formazioni di Legnago Salus Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini. Per il Legnago Salus, Giovanni Colella schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Enzo; Ricciardi, Bondioli, Milani, Pitzalis; Antonelli, Salvi, Calamai; Ciccone, Contini; Buric. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: J. Coletta, Visconti, Bachini, Yakubiv, Nannini, Eklu, Bensaja, Picchi, Frigerio, Nanni, Gibilterra.

