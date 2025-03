DIRETTA LEGNAGO SALUS LUCCHESE, VENETI GIA’ QUASI CONDANNATI

Inizia sabato 22 marzo 2025 alle ore 17:30 la diretta Legnago Salus Lucchese. Presso lo Stadio Mario Sandrini proveranno ancora una volta a rimanere a galla nonostante siano già quasi praticamente condannati alla retrocessione visto il ventesimo posto sempre occupato nella classifica del girone B. I ventitre punti sin qui racimolati, come il Sestri Levante, potrebbero non essere migliorati a dovere considerando che per raggiungere le prime due squadre salve, ovvero l’Ascoli ed il Campobasso, sono necessari tredici punti e da qui alla fine del torneo si ha la possibilità di conquistarne diciotto nei sei turni rimanenti.

Le recenti sconfitte rimediate contro Rimini prima e Perugia poi vanno dunque dimenticate dai biancoblu per cercare di compiere l’impresa. Chi ha invece maggiori chances di mantenere la categoria anche l’anno prossimo è la Lucchese, comunque in sedicesima posizione con ventinove punti. I sei di penalizzazione inflitti dalla Federazione potrebbero rivelarsi decisivi a fine campionato per quantomeno condannare i toscani a disputare i playout.

DIRETTA LEGNAGO SALUS LUCCHESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire comodamente la diretta Legnago Salus Lucchese in streaming sull’applicazione di Sky Go, a patto di essere ovviamente abbonati a Sky. Inoltre, l’emittente satellitare manderà in onda questa gara di Serie C anche in televisione sul canale Sky Sport 253.

LEGNAGO SALUS LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante i risultati più recenti, le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Lucchese ci fanno comunque pensare ad un 4-3-1-2 con Perucchini, Muteba, Noce, Ampollini, Tanco, Bombagi, Dore, Casarotti, Franzolini, Svidercoschi e Basso Ricci per i padroni di casa guidati dal tecnico Bagatti. Il modulo 3-5-2 con Melgrati, Gasbarro, Rizzo, Benedetti, Gemignani, Catanese, Gucher, Galli, Visconti, Selvini e Magnaghi dovrebbe invece essere l’opzione selezionata anche in questo caso da mister Gorgone per gli ospiti.

DIRETTA LEGNAGO SALUS LUCCHESE, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers sembrano essere particolarmente favorevoli per gli ospiti se si pensa all’esito finale della diretta Legnago Salus Lucchese. Stando per esempio a quanto indicato da Snai, il 2 è posto a 2.15 mentre l’1, equivalente invece alla vittoria dei padroni di casa, è quotato appunto a 3.05. Il pareggio è infine l’opzione meno probabile con l’x pagato a 3.10.