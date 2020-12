Diretta/ Legnago Salus Mantova (Serie C) streaming video: virgiliani per il riscatto

DIRETTA LEGNAGO SALUS MANTOVA: GLI OSPITI RISCHIANO!

Legnago Salus Mantova, in diretta dallo stadio Mario Sandrini di Legnago in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Virgiliani chiamati al riscatto, essendosi interrotta sul più bello la serie positiva del Mantova: dopo 3 vittorie consecutive infatti la squadra di Emanuele Troise ha subito una pesante battuta d’arresto, incassando un poker dal Cesena. Per giunta in casa, dove finora il Mantova aveva saputo dare il. meglio di sé. Nonostante questo, il settimo posto in coabitazione con la Sambenedettese resta sempre un eccellente performance per una squadra neopromossa.

Così come neopromosso è il Legnago Salus, 8 punti indietro in classifica rispetto al Mantova e a +2 dalla zona play out. I veronesi hanno però ottenuto un’importante vittoria nell’ultima sfida disputata in campionato, battendo 2-1 in casa l’Imolese nel recupero infrasettimanale di mercoledì scorso e interrompendo dunque una serie di 3 sconfitte consecutive, ritrovando peraltro la vittoria che mancava dalla sfida interna contro la Triestina dell’11 ottobre scorso.

DIRETTA LEGNAGO SALUS MANTOVA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Mantova sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS MANTOVA

Le probabili formazioni di Legnago Salus Mantova, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Bagatti con un 4-3-1-2: Pizzignacco, Zanoli, Pellizzari, Bondioli, Girgi; Bulevardi, Giacobbe, Antonelli; Morselli; Luppi, Chakir. Gli ospiti guidati in panchina da Emanuele Troiese schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Tozzo; Esposito, Checchi, Zanandrea, Panizzi; Guccione, Zibert, Gerbaudo, Di Molfetta; Vano, Ganz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Legnago Salus e Mantova, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.70, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.90, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA