Diretta/ Legnago Salus Matelica (Serie C) streaming video e tv: sfida tra matricole

DIRETTA LEGNAGO SALUS MATELICA: AMBIZIONE PLAY OFF

Legnago Salus Matelica, diretta dal signor Madonia di Palermo, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie C, che si disputerà in un turno infrasettimanale. Sfida tra matricole che si sono finora sicuramente ben distinte nella corsa di queste prime giornate di campionato, occupando le posizioni medio-alte della classifica. 14 punti per il Matelica che dopo l’ultimo successo interno contro il Ravenna si è proiettato di nuovo in piena zona play off, al settimo posto della graduatoria. Il Legnago Salus è appena 2 lunghezze indietro, reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali sul campo sempre difficile da affrontare del Carpi. Per i veronesi la “X” è stata un’abitudine in questo avvio di stagione, 6 pareggi, 2 vittorie e una sola sconfitta finora per la matricola veneta, il Matelica di partite ne ha perse tre ma ne ha anche vinte quattro portando avanti un gioco spregiudicato, con 15 gol all’attivo finora ed altrettanti subiti.

DIRETTA LEGNAGO SALUS MATELICA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Matelica sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS MATELICA

Le probabili formazioni di Legnago Salus Matelica, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Bagatti con un 4-3-1-2: Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi; Ranelli, Gasperi, Antonelli; Bulevardi; Rolfini, Grandolfo. Gli ospiti guidati in panchina da Gianluca Colavitto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Cardinali, Fracassini, Cason, De Santis, Di Renzo; Calcagni, Franchi, Bordo, Balestrero; Volpicelli, Leonetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Legnago Salus e Matelica offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 2.40, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 3.10 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA