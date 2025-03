DIRETTA LEGNAGO SALUS MILAN FUTURO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Legnago Salus Milan Futuro? Cerchiamo in questa rubrica di sviscerare i dati per capire sia i trend che le due squadre portano sul rettangolo da gioco ma anche per capire chi tra le due compagini potrebbe avere la meglio. Iniziamo partendo proprio dai padroni di casa, la peggior difesa della Serie C se consideriamo tutti e tre i gironi, abbiamo infatti poco meno di due gol subiti ogni settimana, e una media secondo il calcolo AVG di 0,9 reti segnate.

Il Milan però non è molto meglio, soprattutto in questo periodo di flessione dove subisce 1,8 reti e invece ne segna solo 1. Questo prendendo come campione di partite le ultime cinque. Quindi potrebbe essere una partita molto equilibrata dove l’esperienza potrebbe fare la differenza, sarà davvero cosi? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Legnago Salus Milan U23, il fischio di inizio è ormai vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LEGNAGO SALUS MILAN FUTURO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi veneti e quelli lombardi avranno modo di seguire la diretta Legnago Salus Milan Futuro in televisione sul canale Sky Sport 255. Bisogna dunque esser abbonati a Sky per vedere il match che sarà proposto in streaming video su Sky Go.

LEGNAGO SALUS MILAN FUTURO, L’ESORDIO DI MASSIMO ODDO

Si va in campo alle ore 15:00 di domenica 2 marzo 2025 per la diretta Legnago Salus Milan Futuro. Presso lo Stadio Mario Sandrini di Legnago i biancoblu inseguono una salvezza che dista al momento undici punti rispetto ai diciannove già posseduti risalendo dalla ventesima posizione, ovvero l’ultima della classifica del girone B. Dopo aver pareggiato nientemeno che con la capolista Entella prima ed avendo poi battutto il Gubbio che lotta invece per i playoff, adesso i veneti non vogliono porsi limiti ed hanno modo in questo turno di agganciare proprio i diretti rivali della ventinovesima giornata.

I giovani rossoneri sono al contrario in caduta libera arrivando da tre sconfitte consecutive, con la disfatta interna contro il Pescara che è anche costato il posto in panchina al tecnico Daniele Bonera. La formazione B del Diavolo riparte adesso da un nuovo allenatore e dunque questa gara vedrà esordire mister Massimo Oddo, già ex calciatore di questo club che ha maturato una certa esperienza in questo torneo avendo guidato in passato il Padova nella medesima categoria. I ventidue punti sin qui conquistati non sono sufficienti per sperare di abbandonare immediatamente le caselle che valgono un posto nei playout ma la speranza dei milanesi è quella di darsi una scossa per risalire la graduatoria.

LEGNAGO SALUS MILAN FUTURO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni il modulo 4-3-1-2 con Perucchini, Tanco, Noce, Ampollini, Ruggeri, Bombagi, Diaby, Leoncini, Zanetti, Spalluto e Svidercoschi scelto da mister Bagatti per i veneti dovrebbe essere quello più plausibile in merito all’avvio della diretta Legnago Salus Milan Futuro.

Il nuovo allenatore Massimo Oddo potrebbe invece essere propenso ad adottare il 4-4-2 con Torriani, D’Alessio, Minotti, Camporese, Bozzolan, Quirini, Branca, Malaspina, Ianesi, Magrassi e Camarda per la prima gara con i suoi nuovi giocatori da guidare.

PRONOSTICO LEGNAGO SALUS MILAN FUTURO, LE QUOTE

Le quote relative all’esito finale della diretta Legnago Salus Milan Futuro sono senza dubbio condizionate dalla situazione delineata dalla classifica del girone B. Le agenzie del calibro di Snai vedono infatti i rossoneri come probabili vincitori di questo incontro pagando il 2 ad appena 2.15.

I veneti avrebbero dunque maggiori opportunità di chiudere la sfida con un pareggio, visto l’x a 2.85, piuttosto che di accaparrarsi la posta in palio, con l’1 fissato a 3.35.